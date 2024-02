Tamara Pettinato habló sobre las acusaciones de violación hacia su papá

Tamara Pettinato rompió el silencio y se refirió al escándalo por las denuncias públicas que recibió su papá, Roberto. En las últimas horas, Fernanda Iglesias acusó al exconductor de Duro de Domar de haberla violado.

“Hay mujeres que salieron a hablar y contaron que sufrieron situaciones de abuso”, le comentó la movilera de Socios del espectáculo (eltrece) a la panelista de Bendita (El Nueve). “Nunca me metí en eso, no sé qué quieren que diga”, respondió.

Ante la insistencia de la cronista para que Tamara lance su opinión, ella respondió: “Hablo de lo que a mí se me canta. Y en este caso ya les dije mil veces que no se me canta el cul... meterme”.

“Vino de invitada y hablamos de cosas que nosotras vimos y sabemos, pero no lo desarrollamos. El día que quiera hablarlo en el aire, y contar cosas que sé y que vi, lo haré”, expresó tajante sobre el diálogo que mantuvo con Amalia Granata en la radio, donde se refirieron a las denuncias.

Tamara Pettinato habló con Socios del Espectáculo y se refirió a las denuncias de violación hacia Roberto Pettinato, su papá

Luego agregó: “No me interesa entrar en esta polémica, no es algo que haya denuncias en la Justicia, es algo que lo hacen mediático y nada más”, sumó Tamara con respecto a las acusaciones que circularon en contra de su papá. Sobre esto, indicó: “Que sigan hablando lo que quieran, no me incumbe”. “No quiero sumar mi granito de arena en nada”, cerró.

La denuncia de Fernanda Iglesias a Roberto Pettinato generó una gran conmoción en redes sociales y es por hoy el tema del día en los distintos programas de espectáculos.