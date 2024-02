Mariana Gómez Badía: "La culpa es un anzuelo del clan"

“Si el clima lo permite vamos a charlas en los jardines de Villa Victoria, de lo contrario charlaremos en los salones”, dice divertida Mariana Gómez Badía a 0223 del otro lado del teléfono. Es que la coach sistémica, consteladora familiar y organizacional, consultora en bioexistencia consciente, terapeuta en regresiones y cantante capacitada en en vínculos, trauma individual y sistémico se presentará este jueves a las 20: en los jardines de Villa Victoria con “Manifiesta tu poder y transforma tu vida”

En diálogo con este medio, la consteladora familiar asegura que durante las charlas de constelación hay cada vez más público interesado por las terapias alternativas gracias a la toma de consciencia. “No digo que hay que dejar el psicoanálisis que es un espacio de reflexión que lleva a encontrarse con uno mismo. Las constelaciones son mucho más rápidas. La constelación te muestra lo que pasa, después viene el proceso de aceptación y el trabajo interno”, dice.

Consultada sobre las principales inquietudes de quienes asisten a las charlas de constelación, Mariana indica que, si bien hay casos específicos, en líneas generales las consultas están vinculadas a problemas familiares, conflictos con los hijos. “Nosotros decimos que los hijos son reflejos de la historia, muchas veces cuando sana el padre o la madre en paralelo sanan los hijos. También vienen con temas de pareja y conflictos relacionados con la abundancia. Hay mucha carencia entendida como el enfocarse en ver qué es lo que falta mas que en lo que se logró”, dice.

“Muchas veces estamos implicados inconscientemente a veces y conscientes otras veces en situaciones de las que no podemos salir. Estamos atrapados sin saber por qué, por lealtades en problemas que nos son ajenos y que tienen que ver con el clan más que con nosotros mismos”, explica Mariana al tiempo que revela que desarma el factor de culpa. A su entender, “la culpa es el anzuelo que te tira el clan para que uno vuelva a ser parte y lo importante es entender que somos individuos, que pertenecemos a un clan pero que no por eso tenemos que cargar todos el mismo peso”, dice

Mariana se inició en el camino de las constelaciones hace 20 años para tratar puntualmente su obesidad. “Viví gran parte de mi vida, mi adolescencia acompañada por la obesidad. Me acerqué a un taller y fue revelador. Descubrí que el problema no era la obesidad sino que me sirvió para desbloquear traumas de mi niñez vinculados al suicidio de mi madre”, dice.

Al finalizar el taller supo que debía compartir esta experiencia con todo el que lo necesite y comenzó a formarse en coaching, constelaciones, regresiones y bioexistencia. “intento con los libros y con las charlas que que las personas se abran a estos procesos de sanación del alma”, dice.

“El pasado no se puede modificar pero sí está en nuestro poder aceptarlo para potenciar el presente”, cierra.



Mariana Gómez Badía se presenta este jueves en Villa Victoria a las 20:30. Las entradas pueden adquirirse por sistema Articket.