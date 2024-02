Crisis en Inidep: 52 personas no reciben sus honorarios desde diciembre

Este viernes, los trabajadores del Instituto Nacional de Investigación de Desarrollo Pesquero (Inidep) cortaron el acceso a la escollera norte debido a que 52 personas no perciben sus honorarios desde diciembre del año pasado. Conforme al reclamo, 0223 dialogó con el delegado de la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) y con la delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Juan José Suárez, delegado de la Upcn, confirmó que el corte fue producto de que “52 personas no están percibiendo sus honorarios desde el mes de diciembre”. No obstante, “el resto de los compañeros contratados no tienen la renovación de contrato y por eso no tenemos la seguridad del cobro del mes de febrero. No se pagaron horas extra ni ningún tipo”. Y agregó: “Según lo que nos informó hoy el señor Subsecretario de Pesca, no está girado el dinero para cubrir todo tipo de necesidad del instituto. Ni siquiera los básicos de pagar a las personas que realmente están llevando adelante todo este gremio”.

Por su parte, Karla Firpo, delegada de ATE e investigadora del Inidep, manifestó: “Venimos hace casi dos meses con este tema, y bueno, llega un punto en que ya no se puede sostener más el problema que tiene la gente de no cobrar”. A pesar de no percibir el sueldo, desde la Subsecretaría de Pesca confirmaron que “no va a haber un despido”. Aunque “no se puede vivir dos meses sin cobrar, es imposible”.

El objetivo del Instituto, explicó la delegada, es asesorar al Estado Nacional “sobre el manejo de los recursos pesqueros” ya que “sin Inidep, no hay pesca. Tenemos que asesorar al Estado sobre cuánto capturar, dónde y cómo, y además, cómo está el medio ambiente. Es un enfoque global de todo el mar argentino”.

Por otro lado, Karla Firpo se refirió a la Ley de Pesca, y que en el supuesto caso de haberse implementado, se habría afectado a los trabajadores aún más, tanto en las investigaciones como en el manejo de recursos pesqueros.