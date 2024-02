Se realizó la tercera edición de "Vuelta al cole con la Fundación Alvarado"

En su tercer año consecutivo, la "Vuelta al cole con la Fundación Alvarado" se presentó como un evento que trasciende la entrega de útiles escolares para abrazar un objetivo mucho más amplio: vincular el deporte con la educación, dos pilares fundamentales que caminan juntos hacia el desarrollo integral de nuestra sociedad. Más de 2500 familias recibieron útiles escolares en la sede del club, con la presencia del padrino de la Fundación y expresidente del "torito", Facundo Moyano.

En esta iniciativa, no solo se brindaron herramientas esenciales para el aprendizaje, como son los útiles escolares desde mochilas, carpetas, cuadernos, lápices, lapiceras y mucho más. En este encuentro, también se reconoció y se puso en valor, el trabajo que realizan las escuelas y clubes barriales, fomentando valores como el trabajo en equipo y el compañerismo.

La actividad contó con la presencia de Facundo Moyano, padrino de la fundación y expresidente del club y el ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta. Con respecto al evento, Moyano expresó: “Es una jornada solidaria, pero no de forma individual, sino desde el colectivo, de los más humildes para los más humildes”. Además enfatizó: “La crisis se profundiza y lamentablemente la pagan los que menos tienen. Por eso este acto, no pretendemos politizarlo porque la elecciones ya terminaron, pero está muy limitado el acceso a lo básico, en este caso a los útiles escolares. Lamentablemente es una dificultad que tienen muchos sectores vulnerables, que cada vez van a ser más vulnerables”.

La jornada se convirtió en un espacio para honrar a los merenderos locales, destacando su importante e invaluable labor de contención social. Con la presencia de más de 2500 niños y niñas de diferentes barrios populares de Mar del Plata, el evento estuvo cargado de sonrisas, donde compartieron la merienda, música, juegos, carnaval, shows musicales y sorteos. También estuvieron presentes jugadores del Club Alvarado y el infaltable Torino. Un esfuerzo colectivo que refleja el compromiso de toda la comunidad con la educación y el bienestar de la infancia.

La organización del evento, a cargo de Sebastián Morales, presidente de la fundación, se reflejó en el ordenado proceso de entrega de útiles a cada uno de los chicos y chicas. Este esfuerzo conjunto es posible gracias al incansable apoyo de empresas, sindicatos, vecinos y comprometidos con la construcción de una sociedad más equitativa y educada.

La Fundación Alvarado y sus actividades cotidianas son un fiel recordatorio de que, cuando nos unimos como comunidad, podemos marcar una diferencia significativa en la vida de los jóvenes, construyendo un camino hacia un futuro lleno de oportunidades. El éxito de este evento no solo se mide en la cantidad de útiles escolares entregados, sino en la conexión que hemos fortalecido entre la comunidad y el club.

Así fue como finalizó “Vuelta al cole con la Fundación Alvarado" con la esperanza renovada de que, mediante la colaboración y el compromiso continuo, construiremos un futuro donde cada niño y niña tenga acceso a la educación y al deporte. Una vez más se demostró que un club es un lugar de contención social.