Alvarado lo sufrió, lo aguantó y festejó ante su gente

Sufriendo al final, como es su costumbe, Alvarado sumó su segundo triunfo como local por la Zona A de la Primera Nacional. El conjunto de Mauricio Giganti terminó pidiendo la hora, tuvo una formidable tapada de Lungarzo en el tiempo de adición y le anularon un gol a All Boys por un offside que volvió a levantar a la gent y generó el desahogó final para el 1 a 0 que se festejó como un título en el Minella.

Aunque Alvarado tomó el protagonismo del partido desde el inicio, All Boys le demostró que no se iba a quedar atrás, trató de recuperar y salir rápido con sus hombres de punta, pero perdió con la recuperación de Leyes en el medio y la solidez de la defensa. Siempre era un poco más el local, aunque su dominio se diluía en tres cuartos de cancha y no lograba cristalizarlas en situaciones de gol. Aproximaciones, más insinuaciones que ocasiones levantaban a la gente pero los minutos corrían sin generar peligro.

Hasta que se reppitió la fórmula del anterior partido como local, el desborde letal por la derecha y el centro al segundo palo para la aparición goleadora de Tomás Rambert que, esta vez, cabeceó fuerte y superó la estirada del arquero Mitre. Festejo, alegría y desahogo de un "torito" que ganó en tranquilidad y se fue al descanso justificando la ventaja.

El arranque del complemento continuó por el mismo camino. La pelota era de Alvarado y la visita apostaba a las salidas rápidas. Cada vez que lo hizo, no pudo terminar con eficacia los envíos desde los costados. La más clara, en ese comienzo, volvió a ser del local con un buen desborde de Sánchez, se apoyó en Bettini y el centro fue conectado de volea sin dirección por Belinetz. La respuesta del "albo" fue clara, perdieron a Toloza en el área y, por suerte, el "9" no pudo acomodar el pie. Los entrenadores empezaron a meter cambios estratégicos. Monasterio sumó un "tanque" para acompañar a Toloza y Giganti le aportó frescura al medio con Mansilla y adelantó a Jaurena detrás de Belinetz.

Al "torito" le faltó la puntada final para poder definirlo y All Boys se empezó a venir. A los 38' fua la más clara de la noche para la visita, llegaron al fondo por derecha, centro atrás y Gallo, en la boca del arco, no pudo empujar, para que respire la gente de Alvarado. Giganti lo cerró con los cambios, armó línea de 5 y desactivó las bombas aéreas. Un zurdazo de Patroni luego de un córner, que se fue besando el palo, una atajada descomunal de Lungarzo y un gol anulado a All Boys que desató la protesta de todos los de Floresta fue el final de una noche a lo Alvarado.

Síntesis

Alvarado (1): Juan Manuel Lungarzo; Mariano Bettini, Alan Robledo, Nahuel Tecilla y Lucas Monzón; Nery Leyes y Sebastián Jaurena; Guillermo Sánchez, Guido Vadalá y Tomás Rambert; Oscar Belinetz. DT: Mauricio Giganti.

Cambios: ST 18' Matías Mansilla por Vadalá, 34' Tomás Fernández y Oscar Belinetz por Jaurena y Belinetz, y 43' Ramiro Makarte y Santiago González por Sánchez y Rambert.

All Boys (0): Lisandro Mitre; Hernán Grana, Maximiliano Coronel, Jonathan Ferrari y Tobias Bovone; Santiago Gallucci; Joaquín Ibánez, Alexis Melo y Alejo Antilef; Thiago Calone y Franco Toloza. DT: César Monasterio.

Cambios: ST 18' Agustín Gallo por Calone, 31' Tomás Assenato, Santiago Patroni y Alejo Rodríguez por Antilef, Gallucci y Ferrari.

Goles: PT 35' Rambert (A).

Árbitro: Nelson Sosa.

Incidencias: No hubo.

Estadio: "José María Minella".