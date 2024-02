Mauricio Dayub: "Donde hubo un gran amor, siempre la vuelta emociona"

Hace 25 años, Mauricio Dayub escribió y decidió traer a Mar del Plata una obra que sorprendía en medio de una cartelera en la que predominaba la revista. Lejos del brillo y las plumas, proponía al Público vivir la experiencia de la teatralidad en su estado puro, donde lo que reinaba era la emoción, la risa y la poesía en un texto exquisito. De inmediato, la obra se convirtió en el éxito de aquel verano y finalizada la temporada, se hizo el libro de la obra, se rodó una película y la pieza salió a recorrer el mundo.

Mauricio Dayub y Gustavo Luppi decidieron retomar la obra y trajeron a Mar del Plata "El amateur, segunda vuelta" obra con la que obtuvieron tres nominaciones a los premios Estrella de Mar a mejor Comedia dramática, y, ambos actores obtuvieron una nominación como mejor actor de comedia dramática. Antes de la primera función del mes de febrero, hablaron con 0223.

En "El amateur" Dayub y Luppi se ponen en la piel de Lopecito y el Pájaro, dos amigos entrañables. No tienen nada y precisamente por eso pueden apostarlo todo. El sueño de uno de ellos los unirá en una aventura que los llevará por nuevos caminos. El Pájaro sueña todas las noches que vuela hasta el sol, mientras escucha una voz que lo anima “Arrimate flaco, no quema”. Durante el día, obstinado en batir un récord, entrena sin pausa. Mientras, su amigo Lopecito lo apoya y lo incentiva a llevar adelante la proeza en bicicleta. El esfuerzo, la pasión y la imaginación se desplegarán para concretar ese deseo hasta que el Pájaro logre elevarse por los cielos.

"Llevamos dos años esperando este reencuentro con el publico de mar del plata que le dio un gran espaldarazo a la obra. Desde la presentación en 1999, Después de la temporada en Mar del Plata se rodó la película, se hicieron dos versiones del libro, viajamos a Caracas a Washington, Barcelona San Sebastián se hizo en todos los países de habla hispana así que el nuevo encuentro lo esperábamos un montón porque donde, dicen que hubo un gran amor, siempre la vuelta ilusiona y ya en la primera función se confirmó el romance con la ciudad. Fue maravilloso", cuenta Dayub.

Sobre las repercusiones de la primera función de reencuentro con el público marplatense, Luppi agrega "que "hubo una linda ensalada". "Creo que hay gente que la había visto y quería volver a verla y gente que vino a ver de que se trata. La devolución de la gente es siempre gratificante. Es muy lindo ver que les empieza a pasar lo que el teatro tiene que producir que es llegar a la emoción de la gente", sostiene el actor.

Para los actores, la vigencia de la obra se explica en que "El amateur" es un espectáculo que tiene como bandera la dignidad humana, el encuentro. "Sentía que la Argentina estaba muy dividida, muy desesperanzada, desilusionada, desconfiada y este espectáculo te invita a salir de la sala con el ímpetu necesario para decidir qué es o que realmente te importa en la vida y no seguir tanto hacia donde nos va llevando la realidad. Es un espectáculo fuertemente aleccionador. Lo que se produce en el espectáculo arriba del escenario es un hecho único y lo singular es que lo producen personajes de una clase que ya hemos decidido que no va a poder y el espectador advierte su prejuicio. En ese sentido me pone contento", evalúa Dayub.

En la misma línea, Luppi sostiene que "la crisis hace que las formas de expresarse sean más inteligentes. Puede ser que haya mayor necesidad de expresión", dice a lo que su compañero de elenco agrega que lo que nota en el público esta temporada es que "elige lo que quiere ver y no porque es algo que está de moda, el lo del momento o lo que te impone la promoción sino que el público busca qué ver, donde va a poner su dinero porque quiere salir con lo que busca, con lo que necesita", dice.

Dayub y Luppi son conscientes de la fuerte competencia que hay en la cartelera teatral y de la variedad de obras que se ofrecen. En las últimas temporadas, las obras con contenido de texto ganaron espacio en el verano marplatense y, esto para los actores se debe a que "al marplatense especialmente le gusta y trata que cada vez sean mas las propuestas que los representa como ciudadano y que las obras no sean solo obras que transforman la ciudad por dos o tres meses sino que buscan que haya propuestas con contenido, elaboradas pero que también divierten", dicen.

"Creo que la vigencia de la obra se explica en las las ganas de cumplir un sueño y llevar adelante algo que necesitamos, que nos proonemos y le da sentido a la vida. Uno con los personajes da y recibe todo el tiempo y creo que eso es lo que nos pasa", dice Luppi , mientras Dayub agrega que al Amateur la escribió "haciendo una analogía de lo que era mi vida en ese momento. Empecé a escribir la obra para darle sentido a mi vida, nunca imaginé el recorrido que iba a tener este recorrido", cierra.

"El amateur segunda vuelta" se presenta el lunes 12 de febrero a las 21 en el Teatro Atlas. Las entradas se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería el teatro.