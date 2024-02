Afiliados en conflicto: "Está juntando muchas víctimas Ioma"

Si bien la lucha por el conflicto con las prestaciones de Ioma viene desde hace tiempo, una nueva situación estalló esta semana agudizando los problemas en el sistema de salud. Este martes, el Sanatorio Belgrano advirtió sobre el colapso de sus guardias y la pronta imposibilidad de recibir nuevos pacientes. Ante eso, la Multicolor de Suteba convocó a una movilización.

"Están juntando muchas víctimas de Ioma. Para hacerlo cortito: la obra social ha sido vaciada, no solamente por este gobierno, por los anteriores también. Todos los funcionarios de la época de Scioli, de Vidal y de Kicillof tendrían que estar procesados por estafa y por abandono de personas, acá hay casos de una gravedad extrema. Acaba de fallecer un afiliado de Santa Clara del Mar, no lo atendieron en las clínicas, está todo cortado prácticamente", relató con angustia Jorge, un "beneficiario" de Ioma.

Por su parte, Mirta, describió otra de las situaciones que ya pasó de alarmante a urgente: "Vengo en representación de los padres de personas con discapacidad que venimos luchando desde el 2018. La cuestión se ha agravado terriblemente ya que aún mediando un amparo no tenemos acompañantes terapéuticos, hay una demora en los pagos tremenda y con la inflación en la que estamos viviendo es imposible trabajar. Así que nuestros hijos y las personas con discapacidad en general están totalmente desprotegidas, no tienen dónde ir a internarse, el vínculo que hayan hecho con sus prestadores desaparece porque no puede continuar".

Ambos coinciden, Jorge y Mirta, con la visión de la mayoría de quienes reclaman por este hecho: "La situación es realmente dramática". Un conflicto que no para de crecer, mientras hay vidas en juego y gente que pasa por los peores momentos propios y de sus familias.