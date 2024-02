Guardavidas denuncian "incumplimiento" en el pago de salarios y piden intervención de Trabajo

Desde la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) se encuentran en estado de alerta y movilización ante el incumplimiento del pago de sus haberes en tiempo y forma por parte del Municipio. Por ello, pidieron la intervención del Ministerio de Trabajo y afirmaron: "Vemos directamente vulnerados nuestros derechos y el avance sobre los trabajadores".

Cabe recordar que pese a no haber llegado a un acuerdo en paritarias y en medio de la conciliación obligatoria que el pasado miércoles dictó el Ministerio de Trabajo, el intendente Guillermo Montenegro otorgó por decreto un aumento del 30% trimestral a los guardavidas. El jefe comunal justificó la decisión en que la Comuna ya no puede ofrecer un mejor acuerdo salarial, dado que de otro modo impactaría en “el bolsillo de los vecinos”.

Así fueron corriendo los días hasta que este miércoles desde UGA confirmaron a 0223 estar atravesando la misma situación que el Sindicato de Trabajadores Municipales, quienes este jueves realizan una retención de tareas por 24 horas por no haber cobrado tampoco sus salarios y horas extras dentro del quinto día hábil.

Dos frentes de conflicto sensibles los que no termina de resolver la gestión del intendente Montenegro que además se dan en plena temporada, con miles de turistas que llegan y se van de la ciudad cada día. Desde la secretaría de Economía y Hacienda del Municipio tiene claro que "no hay plata" para afrontar todos los pagos, aunque se comprometieron a encontrarle una solución que podría llegar recién la próxima semana, tiempo que ni empleados municipales ni guardavidas están dispuestos a respetar.

El comunicado de UGA

Desde la Unión de Guardavidas Agremiados, ante la falta de certezas del cobro del salario en tiempo y forma, denunciamos el incumplimiento de la Conciliación Obligatoria por parte la Municipalidad de General Pueyrredón. Esto se da luego de que el Estado afirmara que no va pagar como se debe el salario al cuerpo de guardavidas.

En el Artículo 4 de la Conciliación Obligatoria se establece: Intimar al Municipio referenciado ut supra a dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones a su cargo en el marco de las relaciones laborales para con los trabajadores representados por la entidad sindical citada, y abstenerse de tomar represalias de ningún tipo con el personal representado por la organización sindical ni con ninguna otra persona.

Se deja claramente en evidencia que el Estado debe dar "estricto cumplimiento a todas las obligaciones a su cargo".

Vemos directamente vulnerados nuestros derechos y el avance sobre los trabajadores.

Es por eso que exigimos al Ministerio de Trabajo que actúe ante tal atropello. Además al Estado Municipal que abone todo el sueldo sumado a la recomposición salarial solicitada por los gremios manteniendo la paritaria abierta para buscar combatir la inflación y evitar la pérdida del poder adquisitivo del cuerpo de guardavidas de Mar del Plata.

Comisión Directiva UGA.