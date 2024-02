Por decisión de Milei, el oficialismo no volverá a tratar la Ley Ómnibus

El oficialismo de la Cámara de Diputados informó hoy que no volverá a tratarse la ley "Bases" por indicación del presidente Javier Milei, luego de que fracasara la sanción en particular, en un día de cruces entre parlamentarios de La Libertad Avanza (LLA) y de bloques "dialoguistas" atravesados por la publicación del Gobierno de una lista de legisladores a los que consideró "traidores" que "votaron en contra del pueblo".

En medio de ese panorama, a lo largo de toda la jornada hubo cruces entre legisladores y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) y de la UCR y Hacemos Coalición Federal.

Si bien en el oficialismo no descartaban volver a tratar la ley en comisiones, a donde se había resuelto devolverla, el presidente Javier Milei decidió que no se debata nuevamente el proyecto, anunció esta noche el presidente del bloque de diputados de LLA, Oscar Zago.

El diputado libertario dijo que Milei "ha tomado la determinación de darle la orden a los diputados de que no se vuelva a tratar" la ley "Bases" o popularmente conocida como "ómnibus", por la cantidad de temas contenidos en su texto.

El legislador dijo que el mandatario consideró que se iba a analizar de nuevo en comisiones y entonces definió que "para que no la destrocen, que no se vuelva a tratar". Además aclaró que el Gobierno definirá en las sesiones ordinarias "si se puede fraccionar o no" en nuevos proyectos.

LLA analizó los caminos a seguir tras la decisión de no avanzar con el tratamiento en particular el martes, cuando no tenían los votos para aprobar los artículos centrales de esa iniciativa.

En ese contexto, Zago admitió que una de las alternativas que se estudiaba era desmenuzar la iniciativa en varios proyectos: "Si la tenemos que dividir, se dividirá en distintos lugares según lo que arreglemos mañana entre Diputados y el Ejecutivo", agregó antes de las últimas novedades a los periodistas en el Congreso.