Importación de alimentos, destrucción de las industrias nacionales y desocupación

La economía sigue caliente a pesar de que la inflación decrece en cifras nominales. Siempre hay que considerar los números, aunque también hay que ponerlos en contexto. Si el análisis se reduce a que bajó tantos puntos la inflación de un mes a otro, dista de la realidad que se ve en las góndolas: los precios que subieron antes mucho más, continúan subiendo.

Golpea tanto el aumento de la canasta básica, sumada a los servicios esenciales, que Argentina se está acercando al terrorífico número de 9 millones de pobres. Frente a esto, el gobierno nacional toma las medidas que considera pertinentes. Pero hay quienes piensan que son equivocadas e incluso repitiendo errores del pasado.

Mariano Tilli, quien en su cuenta de X (ex Twitter) se percibe como @icevainillaice, desmenuzó con un ejemplo concreto el impacto de la apertura de importaciones de alimentos. "Vos producís fideos. Tenés casi el monopolio del mercado con tus productos. Los envasas y lo vendés. Por la inflación o por lo que se te ocurra decidís vender a 8000 pesos lo que te salió 3000 de costo. Es decir, 8 dólares. Te llaman del ministerio de economía ayer y te piden que lo vendas más barato. Vos le decís que es libre mercado", empieza el relato.

"Ellos (por el ministerio) te dicen ok, si no los querés bajar te abro la importación y traemos fideos más baratos. Entonces vos vas mañana a la AFIP, te anotás como importador y traés fideos a 3 dólares, que es el mismo costo que te sale hacer los tuyos. Pero para no perder tu ganancia, los vendés a 8 dólares como los que fabricás vos. Y resulta que la gente dice 'el importado es mejor' y al mismo precio vendés más de los importados que de los tuyos. Pero la ganancia es la misma".

Entonces decidís cerrar tu fábrica, echar a los empleados, vender las propiedades para hacer un mango y te vas a dedicar a traer fideos importados. No tenés problemas con la fábrica, los sueldos, los impuestos, los sindicatos, ni los trabajadores. Lo único importante es que llegue el container. Incluso si querés, mantenés el nombre de tus fideos, vendiendo los importados envasados con tu marca. Me podrán decir que otra fábrica podría hacer fideos más baratos. Pero si tenes la estructura monopolica y una marca histórica en la industria, nadie te hará no perder mercado. Y todo termina con vos ganando igual dinero que antes, pero sin producir nada. Haciendo que se vayan dólares del país y con la fábrica cerrada, destruyendo la industria y aumentando la desocupación y la pobreza. Y en pocos meses, lo que empezó como un problema, te trajo una solución. Y los fideos los seguís vendiendo a 8 dólares. Los más viejos ya lo vivimos. Se llamo menemismo.

La publicación se viralizó rápidamente pasando, al día de hoy, el millón de reproducciones. El analista completó el hilo de tuits con una comparación entre las decisiones de países desarrollados sobre las políticas comerciales.

Los datos que ofrece el segundo post llevan a la conclusión de que Argentina está tomando otro camino con respecto a las potencias. Las medidas benévolas para con las importaciones no han dejado buen recuerdo en nuestro país. Cierto es que el contexto de los tiempos que actualmente corren es otro. Sin embargo, ante la emergencia económica, lo fundamental pasa por conservar los puestos de trabajo y el acceso a derechos básicos como los alimentos.