Acusan al casero de matar al ex piloto Carlos Garrido

Círculo cercano u ocasión de robo. Los datos recabados en las últimas horas le permitieron al fiscal Alejandro Pelegrinelli optar por la primera de las opciones e imputó al casero de la propiedad del ex piloto Carlos Garrido por el homicidio.

Las fuentes consultadas por este medio confirmaron que la evacuación de citas de la declaración que brindó Osvaldo Asebedo el martes pasado en Tribunales dejaron a la vista algunas inconsistencias y contradicciones que permiten suponer su responsabilidad en el ataque. El hombre de 35 años es quien llamó al 911 esa madrugada, quien recibió a la policía y sostuvo que lo habían dejado semi consciente y que al despertar vio el cuerpo sin vida de Garrido.

En esa exposición en la Unidad Funcional de Instrucción N°5, el hombre de 35 años dijo que la herida cortante que tenía en su mano se la provocó el agresor que lo atacó en el predio, que no había escuchado el ruido de ningún automóvil en la propiedad y detalló el vínculo –por momentos conflictivo- que tenía con la víctima.

Carlos Garrido fue asesinado a golpes en su quinta de Batán.

Esa situación tensa está relacionada con la relación que Asebedo habría mantenido con la ex pareja de la víctima. Incluso el pasado mes de febrero se dieron algunas denuncias cruzadas entre la mujer y Garrido que terminaron con medidas judiciales como restricciones de acercamiento mutuas.

De acuerdo al informe preliminar de autopsia que el fiscal recibió el martes por la tarde, el cuerpo del ex piloto de 66 años presentaba dos fuertes golpes en la zona occipital de la cabeza provocados por un objeto contundente. Tal como adelantó 0223, ese elemento no fue hallado durante el relevamiento que personal de Policía Científica hizo en el lugar.

El otro dato importante de la autopsia practicada es que no se hallaron signos de lesiones defensivas en el cuerpo, lo que daría cuenta que la víctima fue sorprendida durante el ataque y no tuvo chance de reacción alguna. Si esa sorpresa se dio por su estado o por un conocimiento previo del agresor es algo que no pudo establecerse con los elementos recabados hasta el momento.

A partir de la imputación resuelta el jueves por la tarde, los investigadores están en condiciones de solicitarle a la Justicia de Garantías la realización de pericias psicológicas y psiquiátricas al imputado, solicitar extracción sanguínea para el cotejo de muestras halladas en la zona y la toma de huella dactilares para comparar con los rastros relevados en la propiedad de Garrido.