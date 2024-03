Se presentó oficialmente la fiesta del Triatlón

En el Salón Colón del NH Gran Hotel Provincial se llevó adelante la presentación oficial del Asics Half Triatlón y el Asics Sprint Triatlón que se correrán el próximo domingo uniendo los municipios de General Pueyrredon y de Mar Chiquita.

Estuvieron presentes en la conferencia el presidente de la Empresa ISSports, Hernán Ibañez; Sebastián Rioja, secretario de Deportes de Mar Chiquita; Sebastián D' Andrea, presidente del Ente de Deportes de Mar del Plata; Enrique Fernández Puente, presidente de la Asociación Marplatense de Triatlón, representantes de la Cruz Roja, del operativo de Seguridad en agua, y los triatletas locales Clara Debiassi, Gabriel Marangoni y la multicampeona Bárbara Buenahora.

"Proyectamos una nueva carrera. El cambio lo impulsamos nosotros, no nos obligó nadie. Charlamos con Deportes de Mar del Plata, con Deportes de Mar Chiquita, y enseguida se armó una única mesa de trabajo. Unir dos municipios, dos rutas, no es sencillo, lleva sus tiempos, trámites, pero no es imposible. Lo importante es que todos tiran para el mismo lado, cuando logramos eso todo fluye y es más fácil. Estamos trabajando en un evento muy importante que involucra a muchas instituciones y muchas personas. Y tenemos una gran expectativa para que el domingo sea una verdadera fiesta", señaló Ibañez.

"Como circuito creo que va a ser más rápido. Y más lindo para disfrutarlo. Bajo el concepto de salir de una gran ciudad y adentrarnos en la naturaleza hasta llegar a pedalear en la Ruta 2, en el tramo que se va a hacer en pleno campo, es un placer. Y al regreso lo mismo entrando en la ciudad", añadió.

Por último, informó que "el Half triatlón larga a las 7 de la mañana y a las 8 el triatlón Sprint, ambos desde el Centro Naval. Y la llegada será en la Plazoleta Almirante Brown. En el transcurso de las dos pruebas el público va a estar continuamente viendo gente correr entre las 9 menos cuarto de la mañana hasta las 2 de la tarde. La parte a pie vamos a tener cortado desde Arenales hasta Alsina sólo para los corredores y creo que va a estar explotado de gente mirando la carrera".

La prueba más emblemática del Triatlón Argentino se desarrollará el domingo 17 de marzo con 600 triatletas de todo el país y se convertirá en un hecho histórico: en su etapa de ciclismo circulará por las rutas 11 y 2 y su trayectoria recorrerá más de 30 kilómetros de Costa Atlántica uniendo los municipios de General Pueyrredon y Mar Chiquita.

El Asics Half Triatlón -en su 17ª edición- supone el desafío de recorrer 1.900 metros en el Mar Argentino; 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de pedestrismo. Y pondrá en disputa la Copa Nacional de Triatlón sin Drafting, bajo la fiscalización de la Federación Argentina de Triatlón.

En el caso del Asics Sprint Triatlón, caracterizado por su explosividad y velocidad, se desarrollará en 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo, y además entregará el título del Campeonato Argentino de Triatlón sin Drafting.

La Larga Distancia tendrá en la elite al campeón defensor Agustín Leiro, a Emmanuel Iodice, Mateo Bustos Pecaut, Santiago Ledesma, Gabriel Guaragna, Gabriela Carena (estos últimos 2 ganadores de la edición 2023 del Hombre de Piedra), Andrea Piñeyro y los marplatenses Gabriel Marangoni y Diego Serdá. En el Sprint habrá tres Selección Argentina: Gerónimo Dhereté, Brenda Rosso y Moira Miranda. Y los locales Clara Debiassi, Susana Oillataguerre y Christian Carletto.

Más información en www.issports.com.ar