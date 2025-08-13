Montenegro autorizó demandar a un famoso balneario por no cumplir con el convenio por los guardavidas

El intendente Guillermo Montenegro ordenó a la Dirección de Asuntos Judiciales a llevar adelante las acciones judiciales pertinentes contra un reconocido balneario del sur que incumplió con sus obligaciones vinculadas al financiamiento de los salarios de los guardavidas municipalizados.

La decisión se conoció a través del Decreto 1797/25, donde el jefe comunal autorizó a dicha dependencia a “iniciar las acciones prejudiciales, judiciales y/o extrajudiciales” contra el balneario South Beach, ubicado en la zona del Faro Norte, en un acto administrativo que también contó con las firmas del secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, y del de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli.

En los considerandos, el gobierno dio cuenta del incumplimiento del convenio que se desprende de la Ordenanza 25.189 y a través de la cual en 2021 se impulsó la municipalización de los guardavidas que hasta ese entonces se desempeñan bajo la órbita de los balnearios privados.

La decisión se conoció a través de un decreto firmado por Montenegro.

A través de dicha ordenanza se creó el Fondo de Unificación del Operativo de Seguridad en Playas, al que deben aportar los balnearios que antes cargaba con la responsabilidad de la contratación de los guardavidas, lo que también quedó consagrado en un convenio entre la Municipalidad, el Sindicato de Guardavidas y Afines, la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) y la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra)

A través de estos dispositivos, los balnearios privados “son obligados al pago de los aportes económicos periódicos destinados al fondo", donde queda comprendida "toda persona humana o jurídica que aparezca identificada como empleador y toda otra persona, humana o jurídica, que en la actualidad o en el futuro, sea titular de explotaciones de balnearios, playas o riberas marítimas”.

Sin embargo, el gobierno dio cuenta que el Departamento Operativo de Control de Playas y Servicio de Guardavidas informó a la Dirección de Asuntos Judiciales que el balneario South Beach “no ha cumplimentado con el afianzamiento de las garantías a otorgar ni con la obligación económica de los módulos correspondientes a la temporada 2024/2025”.

Por ello, se cursaron tres cédulas en febrero, marzo y mayo, que no fueron respondidas por la empresa. Ante ello, la Dirección de Asuntos Judiciales la intimó mediante carta documento en mayo, nuevamente con resultado negativo, por lo que ahora se avanza hacia la esfera judicial para cobrar la deuda cuyo monto no fue informado.