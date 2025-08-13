Condenaron a 19 años de prisión al ex de Julieta Prandi por haberla violado cuando estaban casados

La conductora se mostró conmovida. Al llegar a la sala del Tribunal se abrazó con sus familiares y abogados.

El exmarido de Julieta Prandi fue condenado este miércoles poco antes del mediodía a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género Además, se ordenó la inmediata detención del imputado, Claudio Contardi, por lo que fue inmediatamente detenido y trasladado a un penal.

La sentencia estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana. La querella había pedido 50 años de cárcel para Contardi y la fiscalía, 20.

Julieta Prandi estuvo en la sala contigua tras haber llegado con su abogado Fernando Burlando y su actual pareja Emanuel Ortega, y se la vio muy emocionada al escuchar la sentencia.

Luego del veredicto de la causa, Prandi se descompensó y un médico entró a la sala del Tribunal donde se encontraba la conductora para poder asistirla. “Está bien Julieta, es más un problema emocional que otra cosa”, aclaró el médico que la asistió.

“Sentimos que Julieta no nos quería, que no nos hablaba. Nunca supimos que vivía en un country”, dijo Eduardo Prandi, el padre de la modelo. “Hoy podemos decir que se hizo Justicia”, aseguró y sumó: “Lleva una tranquilidad total. No estamos acostumbrados a vivir en estas condiciones. Estuvimos con custodia policial”.

El abogado de Contardi renunció a la defensa de su cliente, tras la condena que le otorgaron por abuso sexual agravado y violencia. Claudio Contardi será trasladado a la Unidad Penal 41 de Campana.

