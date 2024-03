Compactación: "La mayoría de las motos que no retiran son robadas o adulteradas"

De cada 4 vehículos que se secuestran, 3 son motos que muchas veces no se retiran. Foto: archivo 0223.

Luego de que el Municipio confirmara el secuestro de más de 100 motos y 23 autos durante el fin de semana en Mar del Plata, desde la Secretaría de Seguridad comenzaron con un operativo de compactación de los vehículos ubicados en la base de tránsito de Luro y Tandil, que se suma a otros tres playones de depósito: en Santa Paula, el de Batán, y en Tres Arroyos y Garay.

Este último es el principal, al que van todos los autos ni bien se terminan los operativos y donde aguardan los procesos administrativos. "De allí se van llevando los autos que perentoriamente ya pasaron los seis meses y que están en situación de compactación", describió Rodrigo Gonçalves, secretario del área.

Algunos frenos administrativos no permitían avanzar con esa compactación y los vehículos se fueron acumulando. Es que el Programa Nacional de Descontaminación y Compactación (Prodeco), que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, regula la actividad en toda la Argentina y es quien da los permisos para que se lleve adelante, pero por más de dos años no permitió hacerlo en la ciudad, dejando los playones completamente colapsados. "Teníamos restricciones de poder hacer operativos porque no entraba una sola moto más", relató el funcionario.

Los vehículos son compactados por empresas privadas luego del aval de Nación. Foto: archivo 0223.

Para Gonçalves, esos operativos son fundamentales para controlar la siniestralidad: "Los más necesarios tienen que ver con la alcoholemia, lo contravencional o la nocturnidad. Todo esto va de la mano de una mirada delictual porque la moto es una de las mayores herramientas delictivas, entonces son muy importantes los operativos de saturación con la policía de la provincia de Buenos Aires y Prefectura".

Actualmente, de cada 4 vehículos secuestrados, 3 son motos, las cuales en un 40% de las veces no son retiradas. El personal municipal se encuentra con motos que tienen pedido de secuestro, con unidades adulteradas o con diferentes irregularidades. "Eso nos hace ver que indudablemente no era una moto que se usaba para ir al trabajo o resolver cuestiones familiares", evaluó el secretario, quien admitió que ni bien terminen esta compactación, harán los trámites para empezar otra y que no se sature el playón.

Hay empresas privadas que realizan la tarea, mientras que el Municipio lleva adelante la parte administrativa sin recibir ningún resarcimiento económico, ya que un 90% de la chatarra compactada se destina a organismos de bien público (en este caso, la Asociación Amigos de Bomberos) y el 10% restante al Ministerio por gastos.

Por qué se acumulan los vehículos

"Muchas veces, los autos son muy antiguos o tienen un valor de mercado bastante bajo por su estado. Entonces las personas prefieren no retirarlos", indicó Gonçalves. Por ello, los operativos de tránsito no suelen perseguir un fin recaudatorio, sino que el funcionario insiste en que son solamente preventivos. "En algunas ocasiones, los jueces de faltas tienen una mirada más flexible en cuanto a lo económico o en virtud de las anomalías que pueden tener los vehículos. Pero de ninguna manera va a ocurrir lo mismo con las faltas graves", subrayó.

La cantidad de motos se acumula cada día más en los playones. Foto: archivo 0223.

"Si una persona maneja alcoholizada, le vamos a caer con todo porque puede cruzarse por la calle con una familia 4 o 5 cuadras después del operativo. Esa es la mirada que tenemos en relación a las contravenciones", añadió.

Mientras tanto, el caso de las motos es distinto, ya que el parque automotor es mayor en la ciudad y las faltas suelen ser diversas: "A veces tienen muchas multas o hay irregularidades como la falta del registro o el seguro. Cuando tienen que ir a retirarlas, los valores son excesivos o no pudieron subsanar esa irregularidad", contó el funcionario.