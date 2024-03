Adorni le bajó el tono a los dichos de Villarruel: “puede no coincidir, es más sano que mentir”

El vocero presidencial intentó bajarle el tono a la polémica que se originó luego de las fuertes declaraciones de la vicepresidente Victoria Villarruel en contra de importantes políticas que viene llevando adelante el gobierno de La Libertad Avanza de Javier Milei. “Puede no coincidir, pero es más sano que mentir o fingir”, planteó Manuel Adorni en la conferencia de prensa que brindó este mediodía en Casa Rosada.

En lo que su primera entrevista en el cargo, Villarruel se desmarcó en TN de iniciativas como la reforma de la Ley de Seguridad Interior para habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y la postulación de Ariel Lijo como nuevo juez de la Corte Suprema. Precisamente, se trata de dos iniciativas que deberán ir al Senado, donde la propia Villarroel tendrá la responsabilidad de tejer acuerdos para lograr su aprobación.

Asimismo, también reconoció su molestia con la designación de Patricia Bullrich y Luis Petri en Seguridad y Defensa, dos carteras que el propio Milei le había reservado durante la campaña para que controle. También planteó su postura en contra de dar marcha atrás con los aumentos de salarios en el Senado, advirtió los peligros de echar indiscriminadamente a empleados públicos por las costosas indemnizaciones que tendrá que afrontar el Estado y hasta le pegó al propio gobierno por impulsar la “rebelión fiscal” ante el gobernador Axel Kicillof.

“La Dra. Villarruel tiene opiniones que pueden no coincidir con otros funcionarios. Es más sano que fingir, mentir o decir algo que no es. No solo no existen internas entre Villarruel y Milei, sino que tampoco existen en el resto del gabinete”, afirmó Adorni, que fue consultado en tres oportunidades por los periodistas acreditados en Casa Rosada.

El vocero Adorni quiso bajarle el tono a la polémica.

Uno de ellos indagó sobre si ante las recurrentes acusaciones de traidores que se hacen desde el gobierno a quienes se oponen a políticas de Milei, en este caso no consideraba que la propia vicepresidente entra ene sa categoría al atentar contra propuestas del presidente. “Si hay alguien que atenta contra el gobierno de Milei en tal caso jamás va a ser la vicepresidente Villarruel, ni los que comparten una idea de cambio. Se tiene que terminar con esta idea de golpismo interno. El no decir la verdad sería algo letal para nosotros, somos defensores de la verdad, que es parte de la libertad”, respondió el portavoz.

“Entendiendo que históricamente se ha visto a los gobiernos y a sus funcionarios ser todos obsecuentes y sino te ibas. No entiendo por qué la Dra. Villarruel no puede tener la libertad de opinar sobre determinados temas sin que implique que puede seguir en el gobierno. Los tiempos cambiaron”, añadió.

“Ayer se vio una vicepresidente absolutamente alineada con el norte que tenemos en el gobierno y con algunas opiniones que tal vez no coinciden con algunos ministros y les puedo asegurar que no hay ningún problema”, concluyó Adorni.