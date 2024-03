Se podía: Aldosivi y Alvarado empataron, pero ganamos todos

¡Que felicidad! Éramos muchos los que nunca nos había tocado vivir en Aldosivi - Alvarado Hay mil historias, un montón de enfrentamientos, cientos de habladurías, de un lado y del otro. Chicanas futboleras, envueltas en el folklore que vale, que hace distinto al fútbol argentino, y también de las otras, las que no suman, las que se alimentaron con el tiempo y le pusieron el mote de "clásico prohibido", en el que nadie se animaba a dar el primer paso para jugar y, mientras estaban en distinta categoría, les quedaba cómodo evitarlo.

Pero llegó el día que, estando en la misma categoría, la AFA dijo "basta", no se podía seguir haciendo malabares o eligiendo formatos para separarlos y que pase lo que tenía que pasar. Que se juegue un partido de fútbol, entre dos equipos de la misma ciudad, con una enorme afluencia de hinchas y una rivalidad marcada mucho más por las historias que se contaron que por las que vivieron muchos de los que cargan o le ponen un tinte violento.

El ejemplo lo dieron los clubes. Porque estuvieron a la altura, demostraron compromiso y, sobre todo, responsabilidad, encabezados por la figura del presidente Emiliano Montes en Alvarado y el mánager Hernán Tillous en Aldosivi, se pusieron al frente de la organización, hablaron con quiénes había que hablar, no dejaron detalles librados al azar, predicaron con el ejemplo desde los hechos y no las palabras. Forjaron acciones conjuntas, le hicieron ver a todos, que hay rivalidad, lógica, y que se quieren ganar. Que es un partido especial y vale mucho. Pero que no debe NUNCA exceder lo estrictamente deportivo.

Y así llegamos a este domingo 23 de marzo de 2024 que será recordado que sepultó para siempre lo de "prohibido". Que no tuvo un ganador en la cancha, pero está lleno de vencedores afuera. Ganó Mar del Plata, ganó Aldosivi, ganó Alvarado, ganó el fútbol argentino, ganamos todos. Ver el clásico dejará de ser taboo y se volverá una costumbre.