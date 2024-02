Un crack dentro y fuera de la cancha

Lionel Messi que venía de anotar anoche el gol del empate sobre la hora para que el Inter Miami iguale con Los Ángeles Galaxy 1-1 en condición de visitante. El argentino arrancó el día lejos de Miami ya que el partido fue en California y tuvo que viajar en avión durante esta mañana y no pudo comenzar el cumpleaños N°36 de su mujer, Antonela Roccuzzo.

Pese a que el astro mundial no pudo estar presente en el cumpleaños de la rosarina hasta el mediodía, no dudó en dedicarle un tierno posteo a su cuenta de Instagram.

Más allá de los saludos en privado, la "Pulga" decidió compartir su amor en las redes sociales.El delantero publicó: “¡Feliz cumple, Princesa! Te amo”, junto a una foto de ambos en un entorno especial.

Remontandose a una entrevista del 2017, el campeón del mundo había declarado: “El hecho de tenerla a ella al lado me simplifica muchísimas cosas. Es una persona con la que nos conocemos de hace muchísimo tiempo, que me conoce a la perfección, sabe cómo entrarme en cada momento. Y, sobre todo, en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular”.

Los rosarinos tienen un relación muy especial y además el ex Barcelona agregó: “Yo la conozco a ella desde los siete años. La relación nuestra empezó más adelante, pero desde los siete años nos conocíamos. En realidad ella era la prima de mi mejor amigo (Lucas Scaglia). Ahí nos conocemos y ahí arranco todo. Pero sí, nos conocemos muchísimo, de toda la vida". Añadiendo al relato, contó que cuando eran chicos y uno se encontraba en Barcelona y el otro seguía en Rosario, el futbolista le decía que en el futuro serían novios.

Sin dudas son una de las parejas más queridas del deporte y a día de hoy siguen construyendo una gran relación con tres hijos. Este año cumpliran 20 años juntos y siete de casados.