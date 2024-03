Periodistas acreditados en Casa Rosada rechazaron el cierre Télam y acorralaron al vocero Adorni

El intento de cierre de la agencia estatal de noticias Télam fue el eje central que atravesó la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni, donde los periodistas acreditados en Casa Rosada leyeron un comunicado conjunto donde rechazaron la medida de Javier Milei.

“Los periodistas acreditados en la sala de periodistas de Casa Rosada manifestamos nuestra solidaridad con las y los compañeros de la agencia nacional Télam”, comenzó la ronda de preguntas, donde el portavoz no supo dar precisiones sobre cómo será el proceso de cierre ni si es obligatorio que la decisión pase por el Congreso Nacional a través de un proyecto de ley.

“Se ha enviado un comunicado interno a todo el personal eximiéndole de prestar servicio por siete días con goce de sueldo, mientras se avanza con el plan de lo anunciado por el presidente en la Asamblea Legislativa acerca del cierre de la agencia estatal”, indicó Adorni sobre la medida que se tomó esta madrugada, donde además el Ministerio de Seguridad avanzó con el vallado de la sede de la agencia en Buenos Aires.

“Esta semana se va a conocer el plan que está diseñando el gobierno para el cierre de Télam y el destino de cada uno de los empleados”, sostuvo Adorni, quien focalizó que la medida ya había sido presentada por Milei en campaña. “Lo que ocurre es ni más ni menos que lo que el presidente prometió en campaña. No hay nada que no haya estado en la plataforma de campaña”, remarcó.

Siete de las ocho consultas formuladas por los periodistas tuvieron como destino la situación de Télam, donde la única excepción fue la corresponsal de Televisión Española, quien igualmente aclaró que “los medios internacionales estamos cubriendo este preocupante cierre”.

Una de las intervenciones apuntó a si desde el gobierno se considera que el cierre de Télam debe ser pasar por el Congreso o no. “Es precisamente a lo que me refería, el plan integral se va a conocer esta semana, veremos si efectivamente es una cuestión que deba o no pasar por el Congreso. Equipos técnicos están analizando las diferentes alternativas”, dijo Adorni, sin dar certezas.

En tanto, tampoco pudo dar precisiones sobre por qué motivo el sitio web y el servicio de noticias que contratan los medios privados se encuentra suspendido. “Entiendo que es parte de una reestructuración que se está haciendo con el sitio web, está en una restructuración y pronto va a estar en línea”, se limitó a decir, para luego mandar a la periodista que lo consultó a “preguntarle a Lanari”, por el subsecretario de prensa nacional.

“¿El método utilizado para cesantear a los trabajadores no es propio de una dictadura, con un mail que llega a las 3 am, con un cierre de la página y el bloqueo de la policía en un operativo de seguridad?”, lo interrogó el periodista de FM La Patriada. “No es parte de una dictadura”, fue la tajante respuesta del portavoz.

“Esto no tiene nada que ver ni con el pluralismo de la información ni tiene que ver con cuestiones que tengan que ver con la libertad de prensa. Es cumplir con lo que el presidente presentó en campaña y recordó en la Asamblea Legislativa”; concluyó el vocero.