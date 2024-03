Video: un movilero de televisión denunció en vivo su precaria situación laboral

Un movilero de televisión se volvió viral en las últimas horas por un fuerte reclamo que le hizo en vivo a sus empleadores por su precaria situación laboral.

Se trata de Tomy Munaretto, cronista de Crónica TV, quien protagonizó un fuerte cruce con su compañero de piso mientras realizaba un movil en la estación de trenes de Constitución.

Allí el conductor Carlos Stroker le hizo una broma para que colabore con dinero a una mujer que se encontraba cantando allí. “Tomi, gana seis lucas por día. Vos también aporta porque cantó. Aporta algo”, expresó.

Sin embargo, lo que no se esperaba nadie, es que Munaretto explotaría de la bronca con ese comentario y realizaría en vivo un reclamo laboral. “Quién me dice que aporte, ¿La producción?”, se preguntó el cronista.

“Mandame la plata porque $1.715 la hora extra, Carlos. No, no puedo aportar. No me alcanza”, contestó de inmediato Munaretto.

Luego agregó: “La chica que labura en casa cobra tres lucas. ¿Cómo le pago? Explicame. Aparte estoy en negro. No tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social. Pago 117 mil pesos de la obra social. Decime cómo hago”.

Por su parte, Stroker se limitó a pedirle que pare. “Vos porque estás en blanco...”, le recriminó el notero y el conductor gritó: “¡Pará!”. “Perdón, ¿cuánto cobrás vos? Porque a mí no me alcanza”, cerró Tomás.

La situación de Tomás Munaretto es similar a la que viven muchos trabajadores de prensa hoy en día en el país, donde gran parte de los periodistas reciben sueldos precarios y no se encuentran registrados dentro del sistema laboral.