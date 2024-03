Un jugador de Gran Hermano fue denunciado por estafas: "Me arruinó el auto"

El pasado lunes se conocieron las nuevas caras de Gran Hermano. En una gala que tuvo de todo, cinco participantes nunca antes vistos ingresaron a la casa en busca de su sueño. Sin embargo, uno de ellos terminó escrachado por estafas fuera del reality.

Se trata de Darío Martínez Corti, que fue denunciado por un usuario en Facebook por una venta fraudulenta que le realizó. “Mirá donde lo vengo a ver a este garca. Me arruinó el auto y la plata jamás me devolvió y se mudó. Ansioso lo esperaré en Martínez”, escribió Óscar González.

Luego de que la publicación se viralizara en redes, Ángel de Brito se contacto con el damnificado y dio más detalles al aire. “Hace un año le mandé a arreglar un auto, le pagué y me empezó a dar vueltas”, explicó el hombre a LAM (América).

“Él arregla, compra y vende, lo mío era más de la parte mecánica, le pagué todo, le dejé el auto, pasaban los días y me lo dejó afuera”, agregó.

“Se mudó cuando fui, ese día estaba afuera el auto. No lo arregló evidentemente y la llave se la había dejado al del nuevo local. Me endeudé y todo por este hijo de p...”, expresó muy enojado Óscar. Hasta el momento, el hombre no aclaró si se presentó a la justicia por este hecho.

Darío Martínez Corti fue uno de los concursantes que más llamó la atención tanto en el público como dentro de la casa. En su presentación contó que tiene 4 hijos, un nieto y 32 años de matrimonio a cuestas. Oriundo de La Plata, Darío pasó casi dos décadas inmerso en el mercado automotor, donde ha forjado una carrera sólida en la que fue gerente general de varias empresas.