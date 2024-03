Por décima vez, rompieron una vidriera para robar en Juan B. Justo: "Esta inseguridad no la vivimos nunca"

El paseo comercial de Juan B. Justo y sus alrededores se transformaron hace tiempo una zona caliente donde la delincuencia acecha a cualquier hora del día. Al robo que sufrió un kiosco este jueves a la madrugada se le suman otros cuatro casos en la misma fecha, entre los que se encuentra un estudio de diseño y mueblería que fue blanco de un robo por décima vez desde que abrió sus puertas. La sensación para las víctimas es de "angustia y desolación total". "Esta inseguridad no la vivimos nunca", confiaron.

Estocolmo es el negocio que abrió Pedro, un arquitecto de 33 años, junto a su hermano en la esquina de Juan B. Justo y Padre Dutto. Esta mañana recibió el llamado de un vecino que lo anotició que le habían roto el vidrio de su local para entrar a robar. Esta vez, los delincuentes no logaron llevarse nada.

En declaraciones a 0223, el comerciante confió que es la décima vez que sufren un episodio de estas características desde que abrieron las puertas hace tres años y medio. En este lapso, tuvieron que adoptar distintas medidas como colocar alarma o tapear las ventanas, pero nada frena a los ladrones.

Más allá del caso puntual, Pedro expresó su insatisfacción por los sucesivos robos que sufren en la zona y la inseguridad a la que están expuestos los comerciantes de Juan B. Justo. Además del caso del kiosco ubicado a 500 metros del lugar, tal como se informó, este jueves entre la madrugada y la mañana otros tres locales fueron vandalizados o sufrieron robos, según contó el arquitecto. "La noche de ayer entraron a robar al kiosco, en un negocio de enfrente y nos escribieron de dos locales más contándonos que también les habían robado en la madrugada", precisó.

Los delincuentes "revolvieron" el local, pero no se llevaron nada de valor.

El vendedor de la emblemática avenida se mostró disconforme con el accionar policial y denunció que el personal demoró media hora en llegar al lugar esta mañana y que tardó otras dos horas y media para radicar la denuncia.

Además, apuntó contra el sistema de vigilancia ya que la alarma - al igual que las últimas veces - no sonó. "Al no haber sonado, el tiempo que tienen adentro los delincuentes es mayor y te dan vuelta todo", razonó.

Sentimiento de desolación y angustia total

El responsable de Estocolmo reconoció sentirse "agotado" por los robos reiterados y apuntó contra el Gobierno municipal, la Policía Bonaerense y el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) por la inseguridad que se vive en el paseo comercial de Juan B. Justo.

"Impotencia tenía las primeras veces. Ahora la sensación es de desolación y angustia total. Esto se suma a la caída de ventas de estos dos meses que fue terrible. En Juan B. Justo había cuatro mueblerías y ahora quedan dos", remarcó.

Pedro contó que durante la temporada de verano trabajaron a puertas cerradas porque habían tomado un edificio a pocas cuadras y el "ambiente" era "imposible". "La inseguridad este verano no la vivimos nunca. Roban a cualquier hora", cuestionó.

El denunciante enfatizó que las comisarías tercera y novena, con jurisdicción en la zona, acusan que no tienen los recursos físicos y materiales necesarios. "Tengo una colección de denuncias policiales que no sirven para nada. Nunca recuperé nada ni me dijeron que identificaron a alguien", completó.