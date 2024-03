Milei señaló a Cristina para justificar la suba de su sueldo y ella le respondió: "Lo hacía más valiente"

"No se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí?", se preguntó la ex mandataria.

Tras la denuncia de la diputada Nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, quien aseguró que Milei aumentó su sueldo y el de todos los cargos jerárquicos del poder ejecutivo en un 48% entre enero y febrero, el mandatario se justificó al señalar un decreto firmado por Cristina Fernández de Kirchner, y ella le respondió.

El Presidente aseguró a través de la red social X (ex Twitter): "Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno".

"Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos", sostuvo, y agregó: "Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido".

Alrededor de 50 minutos más tarde, y a través del mismo medio, la ex mandataria puntualizó: "Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años?".

"Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue", agregó Fernández de Kirchner.