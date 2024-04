Malvinas en primera persona: "La democracia está basada en la sangre de nuestros compañeros"

A diferencia de lo ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Javier Milei tomó la decisión de cancelar el tradicional desfile de los veteranos de la Guerra de Malvinas, en Mar del Plata nuestros héroes podrán homenajear a sus compañeros el próximo 2 de abril.

En diálogo con 0223, José María "Coty" Lambertini, presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas, dio detalles de cómo se preparan para esa jornada tan especial. "Este acto lo organizamos desde hace 41 años, hemos evolucionado con él hasta el día de hoy. En principio éramos cuatro gatos locos. Hoy toda la ciudad participa de este acto que ya es multitudinario", manifestó.

En esa línea, indicó que "estamos muy contentos de que Mar del Plata lo haya tomado con cariño, respeto, y consideración. Estamos conmovidos con la respuesta de la sociedad de Mar del Plata porque no creemos se merecedores de tantas consideraciones pero bienvenido sea".

Del acto participarán además instituciones educativas que van desde jardines de infantes hasta universidades, también agrupaciones musicales, clubes de coleccionistas de autos y motoqueros, Bomberos y militares, entre otros.

Lambertini destacó que el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas no cuenta con presupuesto pero sí con mucho compromiso: "Sabemos lo que está pasando con los actos públicos. Se acaba de suspender en Buenos Aires un acto anunciado y con un desfile grandilocuente. No iba a ser un acto habitual, se había hecho de esa forma hace unos años durante el gobierno de Mauricio Macri y ahora querían reivindicarlo o hacer lo que corresponde, que es un buen acto para homenajear a todos los veteranos y que la gente los pueda ver. Pero como no hay presupuesto, no hay plata, se cayó".

"En Mar del Plata se hace como todos los años. Siempre aspiramos que sea mejor que el anterior. Así fuimos caminando y así se está dando siempre. Hay una vueltita de tuerca y siempre va saliendo mejor", dijo, y agregó: "Nosotros nunca tuvimos un centavo de presupuesto, jamás nadie nos dio plata para hacer este acto, y la gente sabe muy bien que es con mucho compromiso".

De la discriminación al reconocimiento

No fue para nada fácil la reinserción de los ex combatientes en la sociedad. De hecho fue totalmente difícil. Increíblemente fueron discriminados. "Primero por el gobierno militar, que aún seguía, y después con el gobierno de Alfonsín, que se encontró con un país totalmente devastado, destrozado", dijo, y añadió: "Creemos que la democracia está basada en la sangre de nuestros compañeros".

"Éramos un sector discriminado literalmente. Nos decían 'los loquitos de Malvinas'. Como no nos querían, nosotros buscamos reivindicarnos y pelear por contención, por una obra social, vivienda, trabajo, educación. Porque no teníamos nada y necesitábamos volver a desarrollarnos con una mochila traumática y complicada", señaló.

Eran jóvenes de unos 20 años de edad, promedio, que viajaron a Malvinas sin saber con qué se iban a encontrar, cuánto iban a estar allí, y, sobre todo, sin saber si volverían. Quienes regresaron, lo hicieron con una carga anímica pesadísima, y a muchos el desprecio de la sociedad los hizo tomar una decisión letal.

"Mucha gente no pudo soportarlo. Tuvimos más suicidios que muertos en combate. Pero como lo que no te mata te fortalece, y como éramos unos cuantos, nos juntamos y empezamos a trabajar sobre la causa Malvinas. En paralelo hacíamos nuestra vida, formando nuestras familias, incorporándonos a puestos de trabajo, que también era difícil porque te miraban raro. Era difícil enviar el currículum y decir que estuve en la guerra", sostuvo.

La discriminación era tal, que hasta llegaron a ocultar que habían sido protagonistas de la guerra. "No lo decíamos, teníamos que tapar nuestra condición de combatientes. Por suerte 10 años después, logramos instalarnos en Mar del Plata como centro y comunidad, y la gente empezó a conocernos, a saber que éramos vecinos, gente normal con una problemática particular, pero que no éramos nada del otro mundo", indicó.

"No éramos ni mejores ni peores que nadie. Éramos y somos sobrevivientes, nada más. Sobrevivientes que reivindicamos a los compañeros caídos. Ellos sí son los verdaderos héroes, los que dejaron la vida en Malvinas. Por eso nosotros tenemos el compromiso de que se reconozca a los héroes de verdad, a los que están en Darwin custodiando el territorio argentino", sumó Lambertini.

El crecimiento del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas se generó a base de mucho esfuerzo y a través de subsidios. "Pero todo comprobable y legal. Lo que entraba, se invertía e invitábamos a que vean lo que hicimos con ese dinero", declaró, y agregó: "Nos ha pasado que nos decían, por ejemplo, '¿Querés 50 lucas? Bueno, firmame por 70 y tomá las 50'. Era súper tentador, sobre todo cuando no teníamos nada. Era muy difícil decir que no. Pero fue ahí donde nos hicimos fuerte. Por eso nos reconoce hoy la gente".

De esta manera, demostraron que tenían un rumbo y una forma transparente de generar acciones de crecimiento. "Tenemos valores, no transamos, no nos vendemos", remarcó.

El Centro cumple 40 años

El 9 de septiembre de 1984, a dos años de la guerra, los sobrevivientes de Mar del Plata fundaron el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas. Esto indica que en poco más de cinco meses, cumplirán 40 años de trabajo permanente en busca de reconocer a quienes dejaron la vida en las islas.

"Vamos a cumplir 40 años de edad institucional, y democrática, porque cada dos años renovamos autoridades y siempre se renovaron legalmente, nunca nadie tomó el poder por la fuerza. Hay discusiones, que es normal, pero hay que aceptar, reconocer y respetar al que piensa diferente. Eso es lo que nos trajo hasta acá", relató Lambertini.

Cómo será el acto de este lunes

El homenaje comenzará durante la noche del lunes primero de abril con una misa donde se hace mención a los caídos durante el combate y también a quienes fallecieron luego de la guerra. Luego se llevará a cabo la vigilia en la clásica esquina de Córdoba y Alberti, donde se encuentra el monumento a los caídos, para realizar un minuto de silencio.

A las 8 de la mañana del martes 2 de abril se iza la bandera, que quedará a media asta, en la Plaza San Martín, para que luego, cerca de las 10.30, se lleve a cabo el acto oficial del que participará el intendente Guillermo Montenegro. Posteriormente comenzará el desfile del que participarán diferentes instituciones, y que se trasladará por avenida Luro desde La Rioja hasta San Luis.