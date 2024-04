Se desató la guerra: la furia del papá de Camila Homs por el apoyo de De Paul a Tini

Tini Stoessel se convirtió en tendencia en la última semana por el estreno de su nuevo disco "un mechón de pelo", en el cual reflexiona acerca del duro momento que atravesó en el último año. En uno de sus temas, la cantante se refirió al romance que vivió con Rodrigo De Paul y le respondió a Camila Homs por las acusaciones de haber roto su relación con el futbolista.

En este sentido, el mediocampista del Atlético de Madrid apoyó a la exVioletta con un mensaje en sus redes sociales y causó la furia de Horacio Homs, el padre de Camila.

“Mi admiración a mi hija Camila es porque a pesar de que fue engañada y maltratada durante tantos años, siempre la prioridad fueron sus hijos, no solo respetándolos, sino también cuidándolos, mimándolos y estar presente todos los días de su vida, no cada 6 meses, la prioridad siempre fueron ellos y no su pareja”, escribió en una story Homs.

Luego agregó: “Ellos el día de mañana estarán orgullosos de su mamá y su familia ya que fueron los que estuvieron en los momentos más difíciles, siempre trabajando duro, pero trabajando de verdad. Podría decir tantas cosas más de los que permanentemente quieren figurar al lado de figuras internacionales, pero mejor permanecer así, ya me da lástima”.

La respuesta de Horacio Homs a Rodrigo De Paul

Horacio le agradeció al “Principito” Sosa por salvar la situación. “Gracias José por sacar a Cami adelante, por cuidar a mis nietos como un verdadero padre, por tener las pelo… que tenés para hablarme siempre de frente, no como otros que no se animan, temen que saque más basura debajo de la alfombra”

“Gracias Cami por cuidarme a mí y principalmente a mis nietos ante tantas injusticias, admiro que puedas hacer en tu querida profesión una de las personas más respetadas y queridas por los medios, a pesar de que tu camino todavía es corto”, continuó.

“La vida es sabia, por eso cada uno tiene lo que se merece. No permitas más que te sigan maltratando cada vez que suena tu celu ¡Te amo siempre! ¡Feliz vida! ¡Viva el amor! ¡Ahh! Para echarse unos polvos no hay pandemia ni concentraciones que valga”, cerró Horacio, con la canción "Caradura" de Palito Ortega.