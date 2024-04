Estudiantes sacó la "chapa" y despachó a Barracas

Estudiantes de La Plata le ganó 3 a 0 a Barracas Central en el marco de los cuartos de final de la Copa de la Liga, instancia en la que se enfrentará al ganador del Superclásico entre River y Boca. En el partido disputado en el estadio Ciudad de Vicente López, Guido Carrillo abrió el marcador al minuto de juego y el mismo amplió la ventaja a los 17 del complemento. Javier Correa anotó el tercero a los 41.

Con este resultado, los de Eduardo Domínguez rompen la mala racha en la Copa de la Liga y, por primera vez, accedieron a las semifinales de la competición. Por su parte, el equipo de Alejandro Orfila concluye el mejor semestre desde su llegada a la Primera División, estando a dos pasos de consagrarse campeón.

Al minuto de juego, en una pelota parada, el delantero Guido Carrillo abrió el marcador para el “Pincha”. Desde la derecha del campo de Barracas Central, el mediocampista Fernando Zuqui ejecutó un gran tiro libre que fue al segundo palo, pasó toda la defensa del “Guapo” y le quedó al ex atacante del Mónaco francés que la bajó con el pecho, quedó mano a mano ante el arquero Sebastián Moyano y definió con clase cruzado para marcar su quinto gol en sus últimos cinco partidos. A pesar del gol tempranero, Estudiantes no aflojó en su intensidad y fue en busca de ampliar la ventaja siendo más que un Barracas Central que no conoció el área del arquero, Matías Mansilla.

Ya en la segunda parte, a los 17 minutos, nuevamente Carrillo aumentó la ventaja para el “Pincha”. Tras un desborde por la izquierda, Pablo Piatti metió el buscapié al segundo palo para que el delantero la empuje y ponga el 2-0. Con Barracas Central todo en ataque, Estudiantes llegó al tercero con el gol de Javier Correa a los 41 minutos. Con la misma fórmula que el segundo gol, la pelota le quedó al uruguayo Mauro Méndez que definió al cuerpo del arquero y, en el rebote, Correa convirtió el 3-0.