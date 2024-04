Violencia en la escuela: "Los chicos se agarran a las piñas en medio de las clases"

Padres y madres de la Escuela Secundaria nº 12 del barrio Autódromo denunciaron que a raíz de los constantes hechos de violencia que viven sus hijos en el establecimiento, tuvieron que dejar de enviarlos a clases.

"Los chicos se pelean todo el tiempo, no sólo en los recreos o afuera de la escuela, sino incluso adentro de las aulas y los docentes los tienen que separar", relataron a 0223.

La zona es vigilada por la constante inseguridad.

Según detallaron los padres, muchos chicos son amenazados y viven momentos de tensión todos los días. "Organizan peleas en la plaza y la policía no sabe cómo pararlos. Pero lo grave es que adentro de la escuela tampoco hay seguridad", dijeron.

En ese sentido, aseguraron que los episodios los llevaron a reunirse con las autoridades escolares: "Nos dijeron que se iban a encargar y después contaron que iban a abordarlo desde el Gabinete. Si bien están al tanto de lo que pasa, ni siquiera los directivos tienen seguridad ante los chicos conflictivos".

Además, manifestaron que el temor radica en no poder hablar por miedo a las represalias de las familias de los estudiantes. "Fuimos hasta el Consejo Escolar pero no pudieron resolver el caso. La supervisora de la escuela nos aseguró que lo están trabajando, pero tenemos mucho miedo y no sabemos qué hacer", explicaron.

Por su parte, detallaron que la escuela está muy malas condiciones por el accionar de los mismos chicos que la vandalizan constantemente. "Es una pena que se llegue a esta situación, porque ahora no tenemos adonde cambiar a nuestros hijos", lamentaron.