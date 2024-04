Denuncia por abuso en el jardín: entrevistarán a los nenes para confirmar si pueden declarar

A una semana del reclamo que un grupo de padres hizo frente al Jardín 939 tras conocerse la presentación de dos denuncias por supuestos caso de abuso se confirmó que los dos menores serán entrevistados el viernes por profesionales para definir si pueden declarar en Cámara Gesell.

Padres y allegados se reunieron frente al jardín. (Foto: archivo 0223).

Más allá del hermetismo con respecto al desarrollo de la causa para preservar la identidad del niño y la niña de 3 años, las fuentes judiciales consultadas por este medio confirmaron que ante un reporte positivo de los profesionales, el fiscal Fernando Berlingeri ya reservó turno para que la Cámara se realice la próxima semana. “En la Unidad Funcional de Instrucción N°4 se tramitan las dos únicas denuncias que se presentaron en la Comisaría de la Mujer y la Familia”, agregaron.

La semana pasada 0223 adelantó el reclamo que un grupo de padres hizo frente a la sede del establecimiento en calle Camusso al 600 donde solicitaron el cierre del establecimiento hasta que se esclarecieran los hechos.

Los padres de un niño y una niña que asisten a la Sala Naranja dijeron que intentan identificar a una persona que los menores definieron como ‘cuácuá’ que le había tocado la cola. Una de las madres dijo que su hijo empezó a hacerse pis y caca y no quería bañarse. “Mi marido llegó de trabajar y le preguntó porque no quería ir al baño y le respondió que “cuácuá” le tocó la cola, un montón de cosas que dijo, y lo revisaron, y efectivamente nos dijeron que sí, que el nene era manoseado y abusado”, detalló.

Los padres indicaron que más allá de apartar a una docente solicitaban el cierre del jardín porque están todos los docentes bajo investigación y consideran que no pueden ejercer su trabajo. “Las clases continúan normalmente, y no avisaron a ningún padre, ni del turno tarde ni del turno mañana, no se informó a ninguno. Estamos informando nosotros de boca en boca a todos los padres, porque de parte de las autoridades no informaron nada. Están haciendo la vista gorda”, sostuvo otro de los padres presentes en el lugar.