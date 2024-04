Les abrieron el auto y se llevaron documentos de su hijo con discapacidad: piden su devolución

Una familia fue víctima de un robo durante el mediodía de este miércoles y piden a los delincuentes que les devuelvan una carpeta que contenía diferentes estudios y un certificado de discapacidad de un menor con TDH.

El episodio ocurrió alrededor de las 13.30 en la zona de Mitre y Garay, donde la familia dejó su vehículo estacionado para llevar a Ginno a una sesión de fonoaudiología. "Cuando volvimos encontramos el vidrio roto, y nos habían robado los documentos y plata", señaló Verónica, la mamá del nene, a 0223.

"Adentro de la mochila tenía una carpeta con estudios y las planillas para el certificado de discapacidad del nene. Estamos desesperados. Si nos devuelven las cosas, no tenemos problema en pagar un mensajero que nos las traiga", manifestó.

Lo llamativo ocurrió al momento de realizar la denuncia: "Fuimos a la Comisaría Segunda, que está en Castelli y Tucumán. Le explicamos todo y nos dijeron que la hagamos mediante una página web. Pero estaba muy tildada, así que llamé a la Comisaría, le conté y me dijeron que había que insistir porque a veces pasa".

En esa sentido, agregó: "De todas formas me dijo que tenía que hacer la denuncia por las tarjetas y documentos en la Comisaría. Le dije que su compañera me dijo que lo haga por la página y me dijo que no, que se hacía en la Comisaría, así que tuvimos que volver. Un verdadero desastre".

Para cerrar, Verónica explicó: "Lo que queremos es que nos devuelvan la carpeta con los estudios del nene. El que sabe del tema sabe lo difícil que es hacer análisis a una nene autista y la burocracia que hay que hacer por un trámite".