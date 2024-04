Galgueros se movilizan por rutas de la región con reclamos y pedidos de justicia

El caso reciente de Madariaga es uno más, pero marcó una inflexión en el mundo de los galgueros, un ámbito que tiene desarrollo a lo largo y ancho de toda la Argentina: las muertes de India y Laucha el lunes pasado en un campo del paraje El Chajá encendieron un reclamo numeroso, que se movilizó este fin de semana por dos rutas del sudeste bonaerense y que obligó a la intervención de la policía rural.

La jornada de protesta y visibilización se inició en Mar del Plata con una caravana con destino inicial hasta Las Armas, partido de Maipú, desde donde luego se trasladó hasta jurisdicción del distrito de Madariaga. El objetivo final: llegar al ingreso de la propiedad en donde ocurrió el trágico altercado.

En Maipú justamente es en donde Rodrigo Sosa radicó la denuncia contra la persona que atacó y mató a su perra y a la de su compañero.

Se trata de un sujeto que ya ha sido marcado por muchos testigos en otros episodios similares.

El estremecedor relato de cómo murieron las dos perras galgo

En diálogo con 0223 Rodrigo cuenta detalles del momento que le tocó presenciar: “Me mata a las perras adelante mío, cuando empezó a disparar le pedí por favor que no me las mate, estaba como loco, sacado en sí mismo, le pegó tres disparos a las perras, dos a la mía y el otro a la perra de mi compañero, se escucharon entre cinco y seis disparos”, describe respecto al instante fatal del violento episodio.

“Salí a pedir ayuda y me encontré con una camioneta que se había encontrado con el atacante. Se ve que era el encargado, me sacó corriendo. Llamé a la policía, intervino la rural, denuncié a esta persona. Me fuí hasta el partido de Maipú y sabemos que no es la primera vez que lo hace, ya hay mucha gente que dice que lo hace, que ha corrido a otros galgueros y que ha matado otros perros”, sostiene Rodrigo.

Movilizados por el hecho, muchos galgueros de la región se convocaron para este sábado y reclamaron por la situación que viven cuando salen a cazar con sus perros.

“Vino una veterinaria que nos dio el calibre del arma, una herida que tenía orificio de entrada y salida, y pudieron determinar que era de una carabina”, agregó Sosa sobre las balas que le arrebataron la vida de sus queridas perras.