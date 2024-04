Impresionante: la hija de Valeria Mazza debutó en La Voz y deslumbró a todos con su canto

Taína Gravier, la hija de la modelo Valeria Mazza, decidió meterse de lleno en el mundo de la música y participó de “La Voz Kids” de España, el programa de talentos donde un grupo de niños debe enfrentarse para obtener el título de un concurso de canto.

La adolescente de 16 años cantó “Vivir así es morir de amor”, canción de Camilo Sesto, pero la versión interpretada por Nathy Peluso. Entonó frente a un jurado de aclamadas estrellas de la música: Melendi, Rosario, David Bisbal y Lola Índigo. Fue esta última quien dio vuelta su asiento al escuchar su performance.

Una vez que terminó, la artista española no tardó en ir hasta donde se encontraba y abrazarla fuertemente para darle su apoyo al notar su nerviosismo luego de su presentación. “Estabas nerviosa, pero eso no importa, ya estás adentro, pa’ dentro. Se te notaba un poquito pero también se te vieron muchos matices y calidad”, explicó la cantante de “La niña de la escuela”.

También aclaró que le gustó la elección del tema y le dio unas palabras de apoyo para lo que se viene: “Me gusta mucho que hayas elegido esta versión de Nathy, que es muy amiga mía. A mí me gusta que tiene mucha personalidad y mucha fuerza, y la verdad que cuando me he girado y te he visto dije: ‘Bueno, qué suerte que me he girado, además, se te ha visto pisar el escenario con mucha fuerza’”.

Luego de los halagos, la artista le señaló unos detalles de su performance: “Creo que tienes que mejorar muchas cosas, pero si estás aquí es porque te lo mereces, que te quites los nervios”.

En paralelo, toda la familia de Taína, entre la que se encontraba sus hermanos y sus padres, Valeria Mazza y Alejandro Graiver, se encontraba feliz por verla oficialmente como participante del ciclo.

En el video de presentación del concurso, la joven dio detalles sobre por qué decidió competir en el reality y cómo su madre es de vital importancia para dar sus primeros pasos en su carrera musical. “Soy de Buenos Aires, aunque vengo mucho a España por el trabajo de mi mamá, Valeria Mazza”, fueron las primeras palabras de la adolescente ante la cámara.

“La acompaño un montón a hacer campañas de fotos porque me encanta la moda, me re divierte. Sé el esfuerzo que le puso mi mamá, sé lo difícil que es. Pensé en dedicarme a la moda, pero también me encanta cantar”, explicó.

Su madre fue una de las primeras en contar sus sentimientos a la hora de ver a su hija arriba del escenario. “La verdad es que creo que mi niña lo hace estupendo. Cuando la vi en el escenario dije: ‘Wow, qué valiente’. Por supuesto, lloré, obvio, pero cuando empecé a escuchar tu voz me emocioné porque sé que es tu sueño”, se sinceró la modelo.