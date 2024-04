Sin una segunda oferta, trabajadores municipales ratifican el paro por 48 horas para viernes y sábado

Con las negociaciones estancadas, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) ratificó el paro de actividades por 48 horas que realizarán este viernes y sábado, lo que afectará los principales servicios que se encuentran bajo la órbita de la Municipalidad de General Pueyrredon.

A través de un comunicado, el gremio que conduce Antonio Gilardi confirmó que este jueves 4 de abril el Gobierno que conduce Guillermo Montenegro depositará los haberes de marzo. El adelanto de los fondos había sido solicitado por el STM dado que, por el fin de semana y los sucesivos feriados, la fecha de cobro correspondiente sería el lunes 8.

Asimismo, tras la reapertura de las discusiones paritarias en las que el Gobierno ofreció apenas un 10% de aumento cuando los trabajadores municipales habían pedido una actualización del 35%, el sindicato ratificó el paro anunciado por 48 horas para el viernes y sábado.

Si bien le habían otorgado un plazo al Ejecutivo hasta este jueves, desde el gremio aclararon a 0223 que ante la falta de una propuesta superadora a horas de que finalice la fecha límite, los trabajadores dan por sentado que tomarán medidas de fuerzas.

"El Ejecutivo tendría plazo hasta mañana, pero como hasta ahora no se expidieron ni modificaron la oferta del 10% se especula que no va a cambiar, por lo que se está ratificando el paro", indicaron a este medio. "Si salen con una oferta muy superadora se daría marcha atrás, pero no vemos que sea el escenario factible", agregaron.

Trabajadores municipales, en lucha por la paritaria. Foto: 0223.

Los sueldos de los municipales sufrieron un fuerte retroceso durante 2023, en relación a la inflación y la tendencia parece sostenerse en el comienzo de este año. El 26 de diciembre y luego de una doble jornada de retención de tareas, el STM firmó con el gobierno municipal el último acuerdo paritario del año, que cerró con una pauta de 198%, es decir, varios puntos porcentuales por debajo de la inflación del 211,4% que informó el Indec.

En la última acta se acordó un aumento trimestral del 30%, correspondiente un 20% a los salarios del 2023 y el 10% restante se otorgó a cuenta de la paritaria 2024, pagadera con los haberes de marzo.

Así, la recomposición de los trabajadores municipales se ubica 26.5 puntos por debajo de la inflación que trepó al 36,% en los dos primeros meses del año.

El comunicado completo del SMN