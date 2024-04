Leo Maslíah vuelve a Mar del Plata

Son 50 los años que han pasado desde que Leo Maslíah hizo su primera presentación. Hoy podemos hablar de un repertorio que distingue géneros, pero también podemos hablar de poesía, relatos y varios clásicos en su haber: más de 40 libros, editó cerca de 50 discos y, entre tantos muchos premios y reconocimientos, en 2013 recibió el premio Nacional de Literatura en la categoría comedia.

-¿Existe un estilo Maslíah? Si existe ¿cómo lo definiría? Y si no ¿cómo se reemplaza, qué influencias o qué trabajo lo reemplaza?

-Oí muchas veces decir que tal estilo existe, pero creo que quienes lo dicen son siempre personas que sólo conocen un 0,00003 % por ciento de mi trabajo y dan por sentado que el restante 99,99997 % es igual a aquel 0,00003 % por ciento y que por lo tanto no vale la pena conocerlo.

- ¿Qué tipo de comunicación se produce a través del arte y del humor?

- En cuanto la comunicación a través del arte no lo sé, hay millones de páginas escritas sobre eso, pero nunca leí nada al respecto que me pareciera concluyente. En cuanto al humor, creo que hay comunicaciones de varios tipos, algunas que tienen que ver con revelaciones o descubrimientos de puntos de vista insospechados o removedores, otras quizá van más hacia la sublimación de pulsiones sexuales. Pero te lo digo como muy esporádico espectador porque nada de eso tiene que ver con mi trabajo.

- ¿Qué es lo único que llega a distraerlo de los momentos creativos y qué sensaciones vienen al retomarlos?

- La mayor parte del trabajo no es creativo y eso es lo que más me aparta de la creación. Las tareas administrativas y de difusión, la preparación para tocar, la edición de las partituras y de las grabaciones, las grabaciones en sí, y cantidad de otras cosas, insumen la mayor parte del tiempo. Pero los momentos creativos no se retoman, son ellos quienes lo toman a uno, y uno puede estar en condiciones de seguirles la corriente o no.

Leo Maslíah asegura que “Siempre lo mejor es no tener expectativas”. Pero muchos seguidores de su obra no pueden evitarlas previo a su regreso.

(*) Leo Maslíah vuelve a Mar del Plata para presentar su show este sábado 6 de abril a las 21:30 en la sala Roberto J. Payró del Teatro Auditorium.