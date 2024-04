El Concejo pide al EmturyC informe las gestiones por el financiamiento privado del Festival de Cine

El desfinanciamiento del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata que en marzo anunció el Incaa y el consecuente interrogante sobre la edición 2024, fueron eje de debate del Concejo Deliberante. El escenario además estuvo atravesado por el reciente anuncio del intendente Guillermo Montenegro sobre el inicio de gestiones para lograr el financiamiento de privados, principalmente de alguna plataforma de streaming, por lo que ahora los concejales resolvieron pedir mayor precisiones al Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC).

“Mi idea es hacer el Festival de Cine Netflix, el Festival de Cine Star+ o el Festival de Cine HBO”, expresó el viernes el jefe comunal, en el marco de una conferencia de prensa donde informó que el día previo se había reunido con el presidente del Incaa, Carlos Pirovano, con la intención de analizar alternativas para obtener recursos privados para financiar el evento, el único de Clase A en América Latina. “Estamos teniendo reuniones con productoras locales e internacionales, además de plataformas de streaming, con todos los que tienen que ver con la industria audiovisual”, puntualizó Montenegro.

Esas declaraciones fueron retomadas por la bancada de Unión por la Patria, donde plantearon dudas sobre la consistencia de la proyección. “El intendente dijo que le gustaría que sea el Festival Star+ o Netflix, pero no dijo que había iniciado acciones. Nos gustaría conocerlas en el expediente”, manifestó Mariana Cuesta. Lo hizo en el marco de la Comisión de Educación que este martes debatió dos expedientes vinculados, uno de Acción Marplatense para que el Incaa realice un informe sobre la decisión de desfinanciamiento, sumado a la realización de una audiencia pública; y el otro del Frente Renovador, para que el EmturyC realice un informe sobre los beneficios que tiene el evento para la ciudad.

“Desde 1968 la Ley de Fomento Audiovisual hace que el Incaa financie el festival, pero por supuesto no está prohibido que el sector privado pueda colaborar. La cuestión es que vi la conferencia que hizo el intendente y me dio la sensación que estaba compartiendo una idea, no gestiones específicas. Hay una diferencia entre compartir una idea y nombrar empresas como que ya se juntó”, profundizó Cuesta.

El festival, patrimonio cultural de Mar del Plata y Argentina, con dudas sobre cómo será financiado este año.

Otro enfoque planteó Guido García (Coalición Cívica), quien destacó que en la conferencia el intendente remarcó que “encomendó al ente las gestiones con el Incaa y con el sector privado para buscar financiamiento privado que le de sustento a este festival tan importante para la ciudad”, si bien coincidió que “es propicio preguntarle al EmturyC por la realización de este evento”.

El concejal de la Coalición Cívica destacó la importancia del acercamiento con las plataformas, además de los contactos ya generados con las empresas ligadas al Polo Audiovisual que se está montando en Mar del Plata. “En lugar de financiamiento exclusivamente público, el objetivo es suplementar con el fondeo del sector privado”, puntualizó.

En tanto, La Libertad Avanza acentuó que “el Festival de Cine de Mar del Plata no está caído”, donde el concejal Emiliano Recalt dio a entender que ya quedó fuera de tiempo el proyecto que presentó días atrás, donde proponía que el EmturyC financie el evento desde el Fondo de Promoción Turística. "El tema ha tenido un importante desarrollo desde que planteamos esto y nos parece propicio el informe a los efectos de conocer cuál es la acción que va a realizar el Municipio”, planteó el abogado.

Más allá de las divergencias, el consenso fue pedir un informe al Incaa y al EmturyC sobre los detalles de las gestiones para conseguir financiamiento privado, habida cuenta que el propio Montenegro remarcó que había instruido al ente conducido por Bernardo Martín para profundizar las gestiones con el Incaa. Al ente municipal también le consultarán sobre el relevamiento respecto a las bondades del festival, en el marco de lo planteado por Ariel Ciano del Frente Renovador.