El marplatense Jorge Anchorena se consagró en dos categorías

El 17 World Championship of Surfkayaking se disputó en Playa Grande y participaron 22 atletas locales junto a deportistas del País Vasco, España, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Uruguay y Chile. El marplatense Jorge Anchorena y el oriundo de Madariaga Adrián Oliveras se consagraron campeones en sus categorías.

Este fin de semana finalizó el Mundial de Kayak Surf que se disputó en nuestra ciudad y en donde se coronó el marplatense Jorge Anchorena en dos categorías: Master Long y Master Short. Además, el tercer oro para Argentina quedó en poder de Adrián Oliveras -deportista nacido en General Madariaga- en la categoría Grand Master Long.

El Balneario Biología de Playa Grande fue el escenario para la realización de este campeonato internacional, que reunió más de 60 atletas de Argentina, País Vasco, España, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Uruguay y Chile. En cuanto a la clasificación general por equipos, País Vasco se quedó con el primer lugar, seguido por Argentina e Inglaterra.

El listado completo de ganadores es el siguiente: Daniel Díaz (País Vasco, categorías Junior Long y Junior Short), Anna Harper (Inglaterra, categorías Junior Long y Junior Short), Luis Abando Urizar (País Vasco, categoría Veteran Short), Aiur Beñaran (País Vasco, categorías New Age Long y New Age Short), Odei Etxeberrria (País Vasco, categoría Open Long), Adrián Oliveras (Argentina, Categoría Grand Master Long), Edu Etxeberria (País Vasco, categoría Grand Master Short), Luis Abando Urizar (País Vasco, categoría Veteran Long), Aiur Beñaran (País Vasco, categoría Open Short), Ainhoa Tolosa Inda (País Vasco, categoría Women Long), Olatz Garmendia (País Vasco, categoría Women Short) y Jorge Anchorena (Argentina, categorías Master Long y Master Short).