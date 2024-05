Meliá Internacionals Hotels se reunió con Tower Travel

Si bien la cadena hotelera cuenta con 370 hoteles distribuidos en 40 países Lucas Gamboa, el ejecutivo de ventas de Meliá Cuba, afirmó durante el evento: “La isla es el destino donde hay más hoteles fuera de España”, refiriéndose a Cuba.

Por eso, la cadena hotelera busca expandirse en Latinoamérica dado que ya realizan operaciones activas en México, República Dominicana, Perú. Asimismo, el intercambio tuvo lugar en el Melíá Recoleta Plaza y los próximos destinos previstos son Córdoba, Rosario, y Chile en Santiago y Concepción.

Sobre Meliá Internacionals Hotels

Una de las compañías hoteleras más importantes del mundo y líder en España, fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España) por Gabriel Escarrer, Meliá Hotels International que además cuenta con más de 400 hoteles abiertos o en proceso de apertura, en más de 40 países, y un portfolio de diez marcas: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by

Meliá, Falcon’s Resorts by Meliá, Sol by Meliá y Affiliated by Meliá.

En 1996 fueron la primera hotelera española en salir a bolsa, un paso trascendental que representó, para la compañía familiar, un refuerzo en la exigencia de transparencia, control, y responsabilidad social.

Meliá es el único de los grandes grupos hoteleros internacionales que nació en el segmento vacacional y su experiencia en este ámbito les ha permitido consolidarse en el creciente mercado de hoteles urbanos inspirados en el ocio. Ademá​​s, se caracterizan por contar con el tamaño ideal para combinar una excepcional hospitalidad con una gestión eficiente y cercana a sus stakeholders. Todo esto, unido a la calidez y pasión españolas, los hace

únicos y diferentes.

La asociación entre Meliá Hotels & Resorts y Tower Travel será una colaboración estratégica notable en el sector turístico. Tower Travel, una agencia de viajes líder en su segmento, trabajará en estrecha colaboración con Meliá para ofrecer paquetes de viaje exclusivos que combinan la excelencia en el alojamiento con experiencias turísticas inolvidables.

Esta alianza permitirá a los viajeros disfrutar de estancias de lujo en los hoteles y resorts de Meliá, mientras acceden a servicios de viaje completos y personalizados proporcionados por Tower Travel. La colaboración entre ambas compañías ha ampliado las opciones para los viajeros que buscan una experiencia de viaje única y sin complicaciones.

Meliá Cuba

Melia Cuba es una división de Meliá Hotels International, una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo. Melia Hotels International opera varios hoteles y resorts en Cuba bajo la marca Meliá, ofreciendo una amplia gama de opciones de alojamiento para los visitantes que viajan a la isla caribeña.

Los hoteles y resorts de Meliá en Cuba son conocidos por su alta calidad y servicio excepcional. Ofrecen una variedad de experiencias, desde alojamientos todo incluido hasta hoteles de lujo, ubicados en destinos populares como Varadero, La Habana, Cayo Coco y Holguín, entre otros.

Melia Cuba se ha ganado una reputación por brindar a los huéspedes una experiencia única y memorable en uno de los destinos turísticos más populares del Caribe. Con instalaciones modernas, playas espectaculares y una amplia gama de servicios, los hoteles y resorts de Meliá en Cuba son una opción popular para viajeros de todo el mundo que buscan disfrutar de unas vacaciones inolvidables en un entorno paradisíaco.

Sobre Tower Travel

Tower Travel es una agencia de viajes líder que se especializa en la creación de experiencias de viaje personalizadas y memorables para sus clientes. Con un equipo dedicado y experimentado, Tower Travel se compromete a ofrecer el más alto nivel de servicio al cliente y a garantizar que cada viaje sea único y satisfactorio. Con una amplia gama de destinos y opciones de viaje, la agencia se enorgullece de ser el socio preferido para viajes inolvidables.

Sus fundadores Alvaro Pintos Manrique, Gustavo Erhart del Campo e Ignacio Erhart tienen como visión continuar con el reconocimiento de diferentes cadenas hoteleras de diferentes partes del mundo, como lo fue los Premios Estrella de Iberostar en 2023 o ser el 1ero en ventas RIU “best partners” en 2023, no sólo por la excelencia de los servicios y la confiabilidad, sino también como un operador de viajes comprometido y responsable en el cumplimiento de los estándares de turismo sostenible, como ser el del Meliá Internationals Hotels.