Violento choque en la noche del sábado: así quedaron los autos frente a la Plaza Mitre

Una imagen que preocupó a los vecinos en una transitada zona de la ciudad.

Los autos quedaron impactados en el medio de la avenida Colón.

10 de Agosto de 2025 11:30

Por Redacción 0223

El fin de semana tuvo un siniestro que estremeció a transeúntes y vecinos y preocupó por el impacto. Dos autos colisionaron en la avenida Colón y su intersección con la calle San Luis.

Uno de los conductores tuvo que ser atendido de urgencia por la ambulancia del Same, que llegó al lugar y comprobó que presentaba diversos golpes. El hombre, de unos 40 años, no requirió de un traslado al nosocomio. Mientras tanto, una grúa se llevó al otro vehículo involucrado en el accidente.

En el video se ve al Peugeot, luego de la embestida, contra el semáforo y encima de la vereda de la florería. Una vez constatado el buen estado de salud de ambos conductores, los servicios de emergencia y de seguridad se retiraron y tránsito reestableció la circulación en una de las principales arterias de la ciudad de Mar del Plata.

