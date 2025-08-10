Graves denuncias en el fútbol marplatense: se robaron millones de pesos y los padres exigen respuestas

La dirigencia de un club de la Liga Marplatense de Fútbol enfrenta denuncias por mala administración de fondos, despidos sin previo aviso y suspensión de actividades. Las familias exigen explicaciones formales.

El club Boca Juniors de Mar del Plata, una institución histórica en la Liga Marplatense de Fútbol, atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Padres y madres de jugadores denunciaron públicamente graves irregularidades, entre ellas despidos sin previo aviso, falta de pago durante más de dos meses a los profesores, y el robo de millones de pesos que habrían sido recaudados durante un torneo de invierno realizado para mejorar las condiciones del club y sus categorías formativas.

Este viernes se llevó a cabo una reunión entre padres y las presidentas del club, donde se exigieron explicaciones sobre el paradero del dinero recaudado. Según el testimonio de los presentes, no se presentaron pruebas de ingresos ni balances, lo que generó indignación en la gente que asistió. La situación se tornó aún más tensa cuando la directora del club habría agredido físicamente a algunos padres, lo que motivó denuncias formales ante las autoridades correspondientes.

Como consecuencia directa del conflicto, los partidos programados para este fin de semana fueron suspendidos, afectando directamente a los chicos, quienes se quedaron sin jugar ni competir. La medida provocó un fuerte malestar entre las familias, que remarcan que la dirigencia “está rompiendo la ilusión de muchos nenes que solo quieren jugar al fútbol”. A pesar del malestar, se confirmó una nueva reunión para este lunes, donde las familias volverán a presentarse en busca de respuestas concretas.

La comunidad del fútbol marplatense observa con atención lo que ocurre en Boca Juniors de Mar del Plata. Más allá del impacto institucional, el eje del reclamo está puesto en la defensa de los derechos de los chicos, quienes se ven perjudicados por decisiones dirigenciales que aún no han sido explicadas. Las familias piden que esta situación se visibilice y que las autoridades deportivas y municipales intervengan para garantizar la transparencia y la continuidad de la actividad.