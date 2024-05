Noche de covers para todos los gustos

Una noche de gran variedad musical se podrá disfrutar este viernes 3 de mayo a las 21 en el escenario de Abbey Road, en donde se podrá apreciar clásicos del rock argentino e internacional de distintas épocas con las bandas Gen z, Masomé y Tabú.

"Gen Z" es una banda marplatense que comenzó en junio del 2021, formada por cuatro jóvenes adolescentes: Franco (baterista), Uma (cantante/guitarrista/tecladista), Vladimir (guitarrista/coros) y Luca (bajista/coros).

Se han presentado en varias oportunidades como banda invitada de artistas de renombres nacionales: Jaf - La Mississippi - Adrian Barilari, entre otros. Recorrieron diferentes escenarios de bares de la ciudad, siendo convocados también al Palco de los Músicos frente a La Catedral y La Fiesta Nacional de La Cerveza.

Su repertorio musical son covers de rock y baladas que abarcan desde los 70' hasta la década del 2010'. Interpretan canciones de bandas como: Metallica, Nirvana, Guns and Roses, Adele, Queen, Kiss, Deep Purple, Whitesnake, Heart, AC/DC, Led Zeppelin, entre otros, además de la incorporación temas de su propia autoría.

"Tabú", en tanto está compuesta por Leonardo Barragán en la voz y bajo, Agustín Traicovitch en guitarra y Matheo Shmarsow en la batería. Dieron sus comienzos en el 2019, recorren canciones del ámbito del rock argentino e internacionales tales como: Soda Stereo, The Outfield, Serú Girán, No Te Va Gustar, etc.

Por último, Masome es una banda marplatense de covers de rock nacional, originalmente formada en octubre del 2022. Su debut fue el 15 de diciembre de ese año en Daytona Pub y a partir de ahí comenzaron a recorrer distintos escenarios de la ciudad. Compartieron tarimas junto a JAF y Baltasar Comotto.

La banda está formada por: Leandro Bustos y Lautaro Brunato en guitarras, en la batería Mateo Morel, en la voz Tobi Marti, en el bajo Lucas García Paris y Caleb Montenegro en el saxo. En su repertorio recorre canciones del rock y blues argentino, desde temas de La Renga, Los Redondos, Soda Stereo, Pappo, Ciro y Los Persas, Sumo y canciones de Spinetta

Las entradas pueden adquirirse por sistema Articket y en puntos físicos en Belgrano 3420 o San Martin 3263