Rodrigo De Paul olvidó a Tini: cuándo blanqueará a su nuevo amor

Ya pasó casi un año desde que Rodrigo Paul y Tini Stoessel anunciaron su separación pero siempre quedaron circulando los rumores acerca de una posible reconciliación y los fanáticos nunca perdieron la esperanza.

Lo cierto es que en el ultimo tiempo, el futbolista dio algunos indicios que encendieron las alarmas acerca de una vuelta. Por ejemplo, publicó nuevamente en su perfil las fotos que tenia con la cantante, y le escribió un mensaje de apoyo tras el lanzamiento de su nueva disco.

Sin embargo, este miércoles en Socios del Espectáculo, le pusieron fin al misterio y confirmaron que De Paul estaría nuevamente en pareja con otra mujer. La periodista Paula Varela se animó a afirmar que De Paul halló las mieles del enamoramiento en una dama, que lo estimula hasta límites inimaginables y que en el cortísimo plazo se producirá la oficialización del lazo.

"Que Tini y De Paul no, eso ya me lo confirmaron. Lo que sí, él ya está con alguien. No sé si la va a blanquear. Ella es española, están enganchados", comunicó la panelista.

Y concluyó: "Ahora, cuando sea la Copa América, tal vez… ya hay unos pasajes que están emitidos para parte de la familia y tal vez ahí podemos empezar a ver la cara y la blanquea”.

Uno de los referentes del seleccionado argentino estaría comenzando otra relación y mucha gente está expectante a ver si el "Motorcito" la da a conocer en las próximas semanas.