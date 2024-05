Si no aportaste durante 30 años, fuiste

La Cámara de Diputados dio media sanción la semana pasada a la derogación de la moratoria. Hasta ahora, quienes estaban cerca de jubilarse y no llegaban con los años de aporte, podían comprarlos y asegurarse la percepción de la jubilación que le correspondiera.

Si el Senado pone el gancho, esa posibilidad dejará de existir y en el caso de las mujeres que no cuenten con los 30 años de aportes, van a tener que esperar a los 65 para acceder a una pensión al igual a la que accede el hombre.

Se va a llamar Prestación de Retiro Proporcional y se estima la base será un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (Puam), o sea 80% de la jubilación mínima que hoy está en los $260 mil, contemplando el bono.

Según las estadísticas relacionadas al ámbito femenino, hoy las mujeres jubiladas cuentan con el 70% de ingreso por moratoria. En el caso de los hombres ese valor es el 50%. A partir de este cambio, solo 1 de cada 10 mujeres van a poder jubilarse a los 60 años.

Otro dato saliente, es que en caso de fallecer no existe el derecho a una pensión, como por ejemplo para el cónyuge.

El objetivo del Gobierno nacional que lidera el presidente Javier Milei es establecer un criterio de "equidad" en relación a los que aportaron y los que no lo hicieron, y por eso le pone fin a las moratorias, a pesar de que con el régimen vigente no se le regala nada a nadie, sino que los años que no se cotizó se descuentan mensualmente de las jubilaciones y pensiones.