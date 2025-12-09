La Matanza: un gendarme mató a un delincuente en medio de un intento de robo

En las últimas horas, un agente de Gendarmería mató a un delincuente en medio de un intento de robo. Un grupo de personas se habían acercado al domicilio del gendarme Ariel Galeano con la intención de iniciar una entradera, pero el dueño de casa intentó impedirlo disparando a los delincuentes.

Fue en la intersección de las calles Piran y Janner de la localidad de Aldo Bonzi, en el partido de La Matanza. El gendarme se encontraba junto a su hermano, quien también es integrante de la fuerza. Ambos resultaron heridos, al igual que un delivery, que circunstancialmente estaba allí y quedó en medio del tiroteo.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la cuadra. En las imágenes capturadas se puede observar cómo los delincuentes llegan en dos autos, un Volkswagen Vento y un Ford Focus, hasta el domicilio del gendarme donde estaba estacionado su Volkswagen Gol Trend.

Según Noticias Argentinas, en el parte policial se detalló que el tiroteo concluyó con uno de los delincuentes abatido. Fue identificado como Kevin Escobar y tenía 22 años. Además el gendarme recibió un disparo en la boca que obligó a las autoridades a trasladarlo al Hospital Ballestrini y también a su pareja Nazarena Vanina Velázquez, con un tiro en el abdomen.

Más tarde también ingresó al hospital con una herida de bala el joven que estaba trabajando de delivery y quedó envuelto en el tiroteo. Se trata de Sergio Alberto Alanis, de 24 años, quien ya se encuentra fuera de peligro.

La causa quedó a cargo del fiscal Fornaro, de la UFI de Homicidios, quien caratuló el caso como homicidio agravado en grado de tentativa, criminis causae y robo calificado por el uso de armas y por ser cometido en lugar poblado y en banda.