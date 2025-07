"Vendí mi auto para cumplir y no fundirme”: acusada por estafa realizó un dramático descargo

Una empresaria pyme que realiza trabajos en la construcción recibió una dura acusación por estafa y ante lo que considera una situación de “mucho hostigamiento” decidió dar la cara y defenderse de las críticas, a las que considera “injustas”.

Laura desde hace unos siete años dirige una empresa de revestimientos y en diálogo con 0223 contó una serie de problemas que derivaron en las denuncias, aunque aclara que participó de audiencias de conciliación y realizó convenios de forma personal con los clientes que tuvo inconvenientes.

“Desde hace un año y medio que he empezado a tener complicaciones en uno de los productos, que son los paredones: justamente tenía una persona que me los hacía y en noviembre de repente no me hizo ninguna entrega más. Y a partir de ese momento empecé con las demoras. Fui entregando paredones, de hecho tuve que cambiar dos o tres veces de lugares para fabricar, tuve que vender mi auto, un montón de cosas. Pedí plata prestada, me sacrifiqué para poder empezar a fabricar por mi cuenta. Pero resulta que esta chica que me reclama en realidad yo ya firmé un convenio con ella para terminar el paredón, de hecho ahora quiere que saque todo y ponga todo de nuevo. Y yo no tendría problema. La gente siempre quiere que sea todo lo antes posible, yo admito la demora pero esto es hostigamiento”, apuntó.

La mujer sostuvo que un día apareció sin saber cómo dentro de un grupo en Whatsapp, con clientes que la insultaban por los incumplimientos. “Me decían desde perra a p.... Yo podría haberme ido de ese grupo, cerrado el negocio. Pero doy la cara, los llamo y veo cómo puedo ir haciendo las cosas para cumplir. Pero hay un grupito de tres personas que me hostigan, me insultan, me denigran. Yo les pongo fechas para empezar a trabajar y cumplir con el contrato pero ellos siempre tienen un pero…Hay un hombre que hasta me ha acosado. En este país hay un montón de gente como yo, que trabaja todos los días para no fundirse. Si fuera garca como me dicen estas tres personas, cierro todo y me voy. Hago todo esto para poder cumplir con mis obligaciones. Las acusaciones son todas muy injustas”, completó.