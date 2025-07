El desgarrador llanto de Nazarena Vélez al conocer el comunicado de Actores tras su discusión con Evelyn Von Brocke

Nazarena Vélez está en el ojo de la tormenta por el gran escándalo que se desató cuando la periodista Evelyn Von Brocke la acusó de deberle dinero. Fue entonces que las famosas se cruzaron feo en vivo y se dijeron de todo. Pero hace horas, llegó una buena noticia para la "Angelita"

En pleno vivo de LAM, Ángel de Brito contó que había recibido un mensaje súper importante para Nazarena Vélez. Por lo que contó el conductor, la Asociación de Actores confirmaron que la panelista y angelita no tenía ningún tipo de deuda.

"Evelyn atención, la Asociación Argentina de Actores mañana va a sacar un comunicado aclarando que Nazarena Dora Vélez no le debe un centavo a Evelyn Von Brocke", lanzó Ángel de Brito, mientras Nazarena Vélez lo escuchaba atenta con una sonrisa.

Eso no fue todo porque Ángel al ver que Nazarena se emocionó en vivo, no dudó en contenerla y apoyarla por la buena noticia que recibió: "No te pongas mal Naza por qué te da la razón, está es la contadora que asegura que Evelyn habló al dope".

Como si fuera poco, Ángel mostró en vivo el audio de la contadora de Nazarena Vélez confirmando la noticia: "Me acaban de llamar de Actores, por qué mañana van a sacar una aclaración porque ella no debe nada en Actores, tiene todo pago".

Nazarena no pudo contener las lágrimas y después de unos segundos en silencio, reveló el motivo por el que se emocionó al enterarse en vivo que por todo lo que luchó, salió a su favor. Fue entonces que expresó: "Todo este tema me duele, me sensibiliza".