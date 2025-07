Sorpresa en el sector ferretero: un curioso factor hizo que repuntaran las ventas

Mientras distintos sectores refieren a diario caídas en las ventas y una situación económica que los aqueja, hay un rubro que presenta una mejora sorpresiva. Se trata de los ferreteros, que destacan un repunte el último mes.

"Si bien en junio habíamos vendido menos unidades con respecto a mayo, en julio registramos una suba, repuntamos", señaló a Extra (102.1) Gustavo Ares, vicepresidente de la Cámara de Ferreterías y Afines de Mar del Plata.

El rubro ferretero registró una suba en las ventas durante julio. Foto: 0223.

La novedad fue celebrada por el sector luego de un año complejo con una merma pronunciada. Entre las razones que explican este fenómeno, se encuentra el cobro del aguinaldo por parte de los trabajadores asalariados, lo que habría inclinado la balanza.

"Aquellas reparaciones del hogar por habían quedado un poco postergadas en junio, y que son inevitables, fueron encaradas este mes con el dinero extra. Sabemos muy bien que cuando se rompe algo, sí o sí hay que repararlo porque si no, las cosas no funcionan. Si se quema una lamparita podemos poner la de la habitación, pero tarde o temprano hay que comprarla, entonces en julio aprovecharon todos", explicó el referente.

Ferreteros vs importados

Más allá de las compras con el aguinaldo, los precios vienen en baja desde hace varios meses, lo que permite al sector ferretero un repunte. "Eso nos ayuda bastante", reconocieron.

"La facilidad de importación y la gran oferta de productos hicieron que, asombrosamente, muchos productos hoy se estén pagando más barato que hace un año atrás. A pesar de su valorización del dólar con referencia al peso de un año a esta parte, hemos tenido bajas y quitas de impuestos en la importación que hicieron en el contrapeso. Es decir, no solo el proceso inflacionario los ha llevado a tener que remarcar menos y menos seguido, sino que en algunos productos puntuales se retrocedió en el precio por el consumo", señaló Ares.

A contramano de lo que sucede en rubros como la indumentaria, la apertura masiva de importación y llegada de productos del extranjero no les afectó tanto. Según indican, los precios "no son tan distintos" y si el usuario hace números, no le conviene.

"Hay muchas plataformas que están de moda pero si hacés cuentas, muchas veces terminás pagando más caro un producto de ferretería. Es diferente a lo que pasa con la ropa, porque las herramientas de marca tienen una tecnología, prestación y vida útil que las distinguen. He viajado por el mundo y me he encontrado con maquinaria en tiendas que está más cara que las artesanas", subrayó el representante.

Mientras que mucho del valor se va en impuestos, las maquinarias profesionales siguen siendo elegidas por el mercado nacional. "Realmente hoy los precios que tienen los almacenadores no justifican comprarlo afuera, con el riesgo que implica que el producto no sea exactamente lo que uno ve. Si comprás en la ferretería de confianza acá y el producto tiene algún problema, hay una cadena de garantía, o repuestos que se pueden conseguir más fácil", indicó Ares.