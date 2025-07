El sentido recuerdo de "Locomotora" Oliveras de las glorias del boxeo argentino

Acuña y Oliveras llevaron el boxeo femenino argentino a lo más alto. Estuvieron peleadas pero se amigaron y se respetaban mutuamente. La "Tigresa" no ocultó su tristeza.

Alejandra “Locomotora” Oliveras falleció este lunes a sus 47 años y los referentes del boxeo argentino Jorge “Roña” Castro y Marcela “Tigresa” Acuña expresaron públicamente su pésame. La excampeona mundial en seis ocasiones se encontraba internada desde el pasado 14 de julio en el Hospital José María Cullen de Santa Fe, tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico.

Castro se mostró profundamente conmovido y en diálogo con el programa con América, el exboxeador expresó con dolor la sorpresa que le generó la noticia: “Me cayó como un balde de agua fría, porque parecía que venía saliendo”. El “Roña” recordó con afecto su último encuentro con Oliveras, apenas dos semanas antes, cuando compartieron un programa de televisión: “Venía abriendo los ojos y que me digan esto fue muy doloroso. Más para nosotros, que somos todos unos deportistas”. Además, destacó la fortaleza de la “Locomotora”, a quien describió como una “mina guapa, que siempre daba aliento y salía para adelante”. Para Castro, la partida de Alejandra deja un vacío enorme en el mundo del boxeo, pero también un legado imborrable: “Siempre hablaba a lo paisano. Hoy en día va a quedar en el recuerdo de la Locomotora”.

Por otro lado, Acuña también se mostró visiblemente afectada y compartió sus emociones en una diálogo con Todo Noticias: “La verdad que estoy muy triste con esta noticia, sinceramente, algo que no me lo esperaba. Hasta ayer prácticamente estaba más que bien cómo venía su evolución”. Cuando fue consultada sobre como recordaría a la “Locomotora”, Acuña no dudó: “Con toda esa energía que siempre ella tenía para con todos”. Y añadió: “Ella era una mujer que iba constantemente al frente, buscaba influenciar a la gente para que viva de la mejor manera. Como ella decía: ‘viví el momento porque nunca sabés cuándo se te apaga la luz’. Y cuánta razón tenía… Vamos a extrañar muchísimo esas frases motivacionales que nos regalaba todos los días”.

La “Tigresa” también rememoró la histórica rivalidad que mantuvieron durante años, que con el tiempo dio paso a una reconciliación: “Tuvimos una gran rivalidad, estuvimos peleadas, pero después nos amigamos”. Más allá de las diferencias del pasado, Acuña valoró el legado que Oliveras dejó en el deporte: “Era una mujer con una fuerza interior inmensa, y esa huella no se borra”. Por último, recordó con orgullo la icónica pelea que protagonizaron en el Luna Park, que marcó un antes y un después en el boxeo femenino argentino: “Fue la primera y única unificación de títulos mundiales en el país. Ella era campeona del Consejo Mundial y yo de la AMB. Dejamos gente afuera del Luna, y las dos nos transformamos en las mujeres más conocidas del boxeo argentino. Cada una con su estilo, logramos que el boxeo femenino llegara a lo más alto”.