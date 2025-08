Aldosivi no lo pudo aguantar, Argentinos lo dio vuelta y sigue en carrera

Una lástima. Aldosivi había hecho un buen partido, sin tener tanto la pelota se las había ingeniado para ser el más peligroso y se fue al descanso en ventaha. En el complemento, cuando Argentinos sumó gente en ataque se replegó, Cervera no lo pudo definir y, en un abrir y cerrar de ojos, el "bicho" se lo dio vuelta, le ganó 2 a 1 y terminó con la ilusión en Copa Argentina del conjunto marplatense. Los de Nicolás Diez enfrentarán en cuartos de final a Lanús o Huracán, que se enfrentan mañana.

El empate lo derrumbó al "tiburón" que no tuvo fuerzas para salir y se terminó quedando sin nada. Hasta ahí, había sido un equipo maduro, que trató de jugar lejos de su arco, que supo sufrir en algún ataque contra un rival que juega bien, pero que supo lastimar sin tener mucha posesión. Las mejores ocasiones en la etapa inicial fueron del conjunto de Charlier que se fue al descanso en ventaja por un golazo de Lautaro Cerato desde afuera del área en la última de la etapa.

Argentinos movió piezas en el complemento y la más clara para liquidarlo fue de Tobías Cervera, que quedó mano a mano con el "Ruso" Rodríguez que achicó y tapó con las piernas. El "bicho" iba e iba pero no podía entrar. Con el ingreso de Mottes armó la línea de cinco y apenas sufrió con un pase adentro que Molina, en el área chica, perdió con una descomunal atajada de Carranza.

Sin embargo, con la acumulación de delanteros de Nico Diez, Argentinos encontró rédito. Un centro más al área encontró a Molina que se la bajó a Alan Lescano y el exGimnasia definió bajo ante la salida de Carranza.

Con el empate iban a penales, pero Aldosivi no se repuso de esa igualdad. No tuvo argumentos para tener la pelota y el "bicho" se lo llevó por delante, Molina metió otra pelota en el área, el ingresado Porcel la punteó cuando iba a despejar Mottes y el central le pegó de lleno, al lado de Espinoza que no dudó en sancionar el penal. Molina fue el encargado de cambiarlo por gol, dar vuelta el resultado y encaminar a la clasificación a los de La Paternal.

Síntesis

Aldosivi (1): Jorge Carranza; Rodrigo González, Sebastián Moya, Santiago Laquidain e Ignacio Guerrico; Giuliano Cerato y Fedrico Gino; Agustín Palavecino, Justo Giani y Tiago Serrago; Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Cambios: ST 19' Gonzalo Mottes por Serrago, 27' Matías García y Ayrton Preciado por Cervera y Giani, y 40' Natanael Guzmán y Emiliano Rodriguez por Laquidain y Palavecino.

Argentinos (2): Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Federico Fattori y Nicolás Oroz; Alan Lescano, Hernán López Muñoz y Emiliano Viveros, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Cambios: ST 0' Claudio Bravo y Matías Giménes por Prieto y Viveros, 14' Diego Porcel y Lautaro Giacone por López Muñoz y Oroz, y 30' Ismael Sosa por Godoy.

Goles: PT 45' Cerato (Al); 31' Lescano (Ar) y 38' Molina, de penal (Ar)

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: "Norberto Tomaghello", de Defensa y Justicia.