Boca dio pena, quedó afuera de la Copa Argentina y explotaron los memes

Cada fracaso de Boca parece ser el último. Cada objetivo que no cumple parece ser que no hay otro peor, que en algún momento se va a despertar. Pero siempre hay uno más. No clasificar a la Copa Libertadores con Alianza Lima en La Bombonera, empatar con un equipo amateur de Nueva Zelanda en el Mundial de Clubes, un apático comienzo de Clausura con dos empates sin patearle a los rivales. Pero tenía uno más. Y este miércoles perdió con Atlético Tucumán por 2 a 1, quedó afuera de la Copa Argentina en los 16avos de final y se quedó sin uno de sus (pocos) objetivos de la temporada. Además, una chance menos para buscar la clasificación a la Libertadores 2026. En las redes se hicieron un festín y se llenó de memes.