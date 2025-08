La nueva vida de un ex Independiente: del fútbol a los negocios inmobiliarios en EE.UU.

El jugador que fue una de las grandes promesas que surgieron en Independiente en los años 80 es Pedro Massacessi que hoy tiene una vida totalmente alejada del deporte. Su debut profesional se dio en 1985 y, rápidamente, comenzó a ser señalado como el heredero natural de Ricardo Bochini. Sin embargo, el peso de las expectativas, sumado a una fuerte competencia interna, hicieron que nunca pudiera afianzarse como titular en el equipo de Avellaneda.

Tras su salida del "Rojo", el mediocampista buscó continuidad en clubes como Chaco For Ever y Universidad de Chile, donde mostró destellos de su calidad. Pero fue en México, jugando para Atlante, donde encontró su mejor versión: no solo logró ser figura, sino que también fue campeón, en lo que fue el punto más alto de su carrera deportiva.

La etapa final de su carrera lo llevó hasta Finlandia, una experiencia que, más allá de lo deportivo, fue fundamental desde el plano personal. Lejos del ruido mediático, Massacessi encontró un entorno más tranquilo, aunque también fue allí donde decidió ponerle fin a su carrera profesional a los 31 años, tras un recorrido por diferentes ligas del mundo.

Después del retiro, su vida dio un giro inesperado. Se instaló en Florida, Estados Unidos, y se alejó completamente del mundo del fútbol. Allí, Pedro se reinventó en el sector inmobiliario, donde actualmente desarrolla su actividad con éxito. Dejó atrás los botines para enfocarse en los negocios y en una vida más tranquila.

Hoy, lleva una vida completamente diferente a la que conoció durante su etapa como jugador. Se mantiene activo en el rubro inmobiliario, disfruta de su familia y cultiva una de sus grandes pasiones: los autos de alta gama. Massacessi, quien alguna vez fue el llamado a tomar la posta de Bochini, encontró en el mundo empresarial una nueva forma de destacar.

Lejos del césped y los estadios repletos, el ex volante de Independiente supo reinventarse sin perder su esencia. Su historia demuestra que hay vida después del fútbol, y que el talento puede brillar también fuera de las canchas.