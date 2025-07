Pasión, sacrificio y un boleto a Sicilia: Mateo Ledesma rumbo al fútbol europeo

El camino fue largo, lleno de desafíos, sacrificios y decisiones difíciles. Esta semana Mateo Ledesma se subió a un avión que lo llevó a Sicilia, donde comenzará su primera experiencia internacional como futbolista profesional. A sus 22 años, el mediocampista oriundo de General Pirán, que supo jugar en Aldosivi, fue contratado por un club del ascenso italiano y se dispone a escribir un nuevo capítulo en su carrera.

“Todavía no caigo”, confiesa, con la emoción a flor de piel y una mezcla de entusiasmo y responsabilidad por lo que está por venir. “Esto es algo que soñé desde el primer día que me fui de mi casa”, cuenta sin tapujos.

Ledesma venía de jugar en Sporting de Punta Alta, equipo del torneo regional en la zona de Bahía Blanca. Allí fue visto por representantes que comenzaron a gestionar su llegada al exterior. En apenas una semana, la propuesta se volvió concreta: contrato enviado, negociaciones rápidas y el desafío de mudarse al sur de Italia para formar parte de un club con tradición y una liga reconocida por su nivel competitivo.

“Me lo comunicó un representante que me había visto. Me preguntó cómo estaba mi situación contractual, y justo yo había arreglado en mi último club hasta mitad de este año. Si esta propuesta me llegaba el año pasado, no me podía ir”, explica Mateo, convencido de que las oportunidades llegan cuando se está preparado. “Todo pasa por algo”, afirma.

Ledesma venía de jugar en Sporting de Punta Alta.

Un recorrido marcado por la constancia

Mateo Ledesma nació y se formó futbolísticamente en General Pirán, en el club América, al que recuerda con cariño. “Todo empezó ahí, desde muy chiquito”, contó en una entrevista reciente realizada en el streaming de radio La Voz de Mar Chiquita. A los 14 años, dejó su hogar para sumarse a las inferiores de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Después llegarían Aldosivi, El Porvenir, Los Patos de Balcarce y Sporting. Siempre peleando, siempre con la vista en el horizonte.

“Fue muy duro irme de casa tan chico. Te perdés cumpleaños, amigos, familia… pero todo es parte del camino. Siempre tuve claro que si quería cumplir mi sueño, tenía que hacer sacrificios”, cuenta. Y a ese sacrificio le sumó algo que considera esencial: humildad. “Mis viejos me enseñaron a ser agradecido y a respetar cada lugar por el que pasé. Eso me abrió muchas puertas”.

La transformación del compromiso

El momento de quiebre llegó durante su primer año en Gimnasia. “Venía de jugar en un club de pueblo, y cuando llegás al fútbol de AFA, te das cuenta de que todo es distinto. Los chicos eran más rápidos, más fuertes. Ahí entendí que si no me esforzaba más que el resto, no iba a poder jugar”.

A partir de entonces, su rutina cambió: entrenamiento adicional, cuidado personal, buena alimentación, nada de alcohol. “Esas pequeñas decisiones hacen la diferencia. Al principio me costó muchísimo, pero con el tiempo los resultados aparecen”.

Ledesma juega como mediocampista en la posición de volante central.

Un mediocampista de juego simple

Mateo se define como un volante central con un estilo sencillo, solidario y equilibrado. “Trato de ayudar a mis compañeros desde lo simple, haciendo el equilibrio en el medio”.

Su referente histórico es Fernando Gago, a quien admiraba desde chico por su manera de jugar y por la comparación que le hacían en sus primeros años como futbolista.

Rumbo a Sicilia

El próximo destino en su carrera es Sicilia. “Todavía no tuve tiempo de aprender italiano, todo se dio muy rápido”, admite entre risas. Sin embargo, no estará solo: compartirá equipo con otro jugador argentino, oriundo de Buenos Aires, lo que facilitará su adaptación inicial. Aun así, es consciente de que tendrá que estudiar y adaptarse rápido: “No siempre vamos a estar juntos, así que tendré que aprender el idioma”.

A Mateo no lo mueve únicamente la ilusión. Tiene los pies en la tierra y sabe que el desafío será grande. “Esto es un premio al esfuerzo, pero no es lo máximo. Quiero seguir creciendo, seguir mejorando y dar lo mejor desde el compromiso y la humildad”.

Presente y redes

Para quienes quieran seguir sus pasos en esta nueva etapa, Mateo comparte habitualmente contenido en redes sociales. En Instagram se lo puede encontrar como @mateledesma_5, donde publica entrenamientos, viajes y momentos del día a día. “Me gusta compartir para que los que me conocen puedan ver cómo estoy, sobre todo la gente de mi pueblo, que siempre está pendiente”.

Con la ilusión intacta, Mateo Ledesma se prepara para dar el salto al fútbol italiano. Lleva en la valija los recuerdos de su infancia en Pirán, las enseñanzas de su familia, el sacrificio de los años de formación y una certeza que lo acompaña desde siempre: que los sueños, cuando se persiguen con constancia, pueden hacerse realidad.